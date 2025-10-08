स्कूल में मासूम बच्चे पर कहर बनकर टूटीं मधुमख्खियां, बच नहीं पाई जान, अस्पताल में दर्दनाक मौत

इसके बाद वह दौड़कर कक्षा में गया। वहां पढ़ा रहे शिक्षक ने उसके मुंह से करीब 5-6 मधुमक्खियों को दरी से झटक कर हटाया। बालक को जैतारण के राजकीय चिकित्सालय ले गए। यहां पर उसकी बीपी कम होने लगी। चिकित्सकों ने छात्र को जोधपुर रेफर कर दिया। जोधपुर में बुधवार को उपचार के दौरान उसका दम टूट गया।