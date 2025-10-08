स्कूल में मासूम बच्चे पर कहर बनकर टूटीं मधुमख्खियां, बच नहीं पाई जान, अस्पताल में दर्दनाक मौत

प्रतीकात्मक तस्वीर
जैतारण। रानीवाल गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मधुमक्खियों के हमले में घायल मासूम छात्र का जोधपुर में उपचार के दौरान दम टूट गया। परिजनों ने छात्र का रानीवाल में बुधवार को अंतिम संस्कार किया गया।
प्रधानाचार्य महेश चौधरी ने बताया कि विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा प्रथम का छात्र दिव्यांश जोया 5 वर्ष पुत्र ओमाराम मेघवाल मंगलवार को पानी पीने के लिए बाहर आया। पानी पीते समय अचानक उस पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया।
इसके बाद वह दौड़कर कक्षा में गया। वहां पढ़ा रहे शिक्षक ने उसके मुंह से करीब 5-6 मधुमक्खियों को दरी से झटक कर हटाया। बालक को जैतारण के राजकीय चिकित्सालय ले गए। यहां पर उसकी बीपी कम होने लगी। चिकित्सकों ने छात्र को जोधपुर रेफर कर दिया। जोधपुर में बुधवार को उपचार के दौरान उसका दम टूट गया।
