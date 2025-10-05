Swimmer Pappu Devi: जिंदगी को मात देकर चमकी पप्पू देवी, हर हारते दिल के लिए मिसाल, पढ़ें ये प्रेरक स्टोरी



बता दें कि उसने पिता की प्रेरणा से व्हीलचेयर पर बैठकर आगे बढ़ना शुरू किया तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। जोधपुर में रहकर अध्ययन किया और तैराकी में नई छलांग लगाई। राज्य स्तर पर छह स्वर्ण पदक जीतने वाली पप्पू अभी सीकर जिले में होने वाली पैरा तैराकी प्रतियोगिता की तैयारी कर रही हैं।