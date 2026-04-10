बेमौसम बारिश: रेगिस्तान की शान केर-सांगरी पर मौसम की मार, कई देशों में होता है निर्यात

बेमौसम बारिश से गेहूं, जीरा और अन्य रबी फसलों को भी नुकसान हुआ है। किसानों को लागत निकालना मुश्किल हो रहा है और वे राहत की उम्मीद कर रहे हैं। संग्रह पर निर्भर परिवारों की आय घटी है और महिलाओं का समय जंगलों में अधिक बीत रहा है। खेजड़ी और केर के पेड़ों को संरक्षण नहीं मिलने से भविष्य में इस पारंपरिक धरोहर पर संकट की आशंका जताई जा रही है।