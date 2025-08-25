Watch Video : पाली में झूमकर बरसी बदरा, हर तरफ पानी-पानी, जवाई बांध 49 फीट पार

पाली जिले में करीब एक माह बाद एक बार फिर सोमवार को मेह बाबा मेहरबान हुए। झूमकर बरसे बदरा के कारण शहर में हर तरफ पानी ही पानी हो गया। तहसील कार्यालय के अनुसार शहर में दोपहर 2:30 बजे से शाम 7 बजे तक 46 एमएम बरसात दर्ज की गई। इसके बाद भी बरसात का दौर जारी रहा। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध का गेज शाम पांच बजे 49.10 फिट पर पहुंच गया। बांध में सुबह 7 से शाम तक 1.5 फीट तक बढ़ गया। बांध में 273.8 एमसीएफटी पानी की आवक होने से बांध में शाम को 4509 एमसीएफटी पानी हो गया। हेमावास बांध की चादर सुबह नौ बजे से पहले शुरू हो गई थी। जो शाम को तेज हो गया। बांध पर शाम साढ़े सात बजे 0.45 फीट की चादर चल रही थी। पाली की बांडी नदी में भी पानी की आवक बढ़ गई। जिले का दूसरा सबसे बड़ा सरदारसमंद बांध भी वापस छलक गया। उस पर शाम को करीब 0.50 फिट की चादर चल रही है।