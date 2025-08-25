Patrika LogoSwitch to English

पाली

Watch Video : पाली में झूमकर बरसी बदरा, हर तरफ पानी-पानी, जवाई बांध 49 फीट पार

पाली में शाम सात बजे तक 46 एमएम बरसात

पाली

Suresh Hemnani

Aug 25, 2025

Watch Video : पाली में झूमकर बरसी बदरा, हर तरफ पानी-पानी, जवाई बांध 49 फीट पार
पाली शहर में सोमवार को हुई बारिश के दौरान सूरजपोल चौराहा मार्ग पर गुजरते वाहन।

पाली जिले में करीब एक माह बाद एक बार फिर सोमवार को मेह बाबा मेहरबान हुए। झूमकर बरसे बदरा के कारण शहर में हर तरफ पानी ही पानी हो गया। तहसील कार्यालय के अनुसार शहर में दोपहर 2:30 बजे से शाम 7 बजे तक 46 एमएम बरसात दर्ज की गई। इसके बाद भी बरसात का दौर जारी रहा। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध का गेज शाम पांच बजे 49.10 फिट पर पहुंच गया। बांध में सुबह 7 से शाम तक 1.5 फीट तक बढ़ गया। बांध में 273.8 एमसीएफटी पानी की आवक होने से बांध में शाम को 4509 एमसीएफटी पानी हो गया। हेमावास बांध की चादर सुबह नौ बजे से पहले शुरू हो गई थी। जो शाम को तेज हो गया। बांध पर शाम साढ़े सात बजे 0.45 फीट की चादर चल रही थी। पाली की बांडी नदी में भी पानी की आवक बढ़ गई। जिले का दूसरा सबसे बड़ा सरदारसमंद बांध भी वापस छलक गया। उस पर शाम को करीब 0.50 फिट की चादर चल रही है।

पाली तहसील पर ही मेहरबान मेघ

दोपहर से लेकर रात तक पाली शहर पर ही मेहरबान रहे। जिले की बाली तहसील में शाम पांच बजे तक 5, रानी में 2, मारवाड़ जंक्शन में 9, सुमेरपुर में 6, रोहट में 10, सोजत तहसील में 4 एमएम बरसात दर्ज की गई। देसूरी में बरसात नहीं हुई।

सेई बांध में 4.55 मीटर पानी

जवाई बांध के सहायक सेई बांध में अब 4.55 मीटर पानी था। बांध में 420.77 एमसीएएफटी पानी है। सेई बांध पर 62 एमएम बरसात दर्ज की गई। सेई बांध डायवर्ट हो रहे पानी और बरसात के कारण जवाई की बेड़ा नदी दोपहर में 5 फीट से अधिक तक बही। इसमे शाम सात बजे पानी कम होने पर भी नदी 4 फिट पर बह रही थी। इससे जवाई में तेजी से पानी की आवक हुई।

पाली शहर के इन क्षेत्रों में हो गया जल भराव

आदर्श नगर, रजत विहार, अम्बेडर सर्कल से गांधी मूर्ति मार्ग, रामनगर, रामदेव रोड, केरिया दरवाजा, जवाहर नगर, सुभाष नगर जोधपुर रोड, सिंधी कॉलोनी, अंडर ब्रिज, केशव नगर, मंडिया रोड, लोढ़ा स्कूल मार्ग, रेलवे की पटरियों, कॉलेज रोड, रामलीला मैदान, तिलक नगर मार्ग सहित कई जगह पर पानी का भराव हो गया।

आज भारी बरसात का यलो अलर्ट

मौसम केन्द्र जयपुर की ओर से जिले में मंगलवार व बुधवार को भारी बरसात का यलो अलर्ट जारी किया गया है। पहले 26 अगस्त को ऑरेंज अलर्ट था। जो हवाओं का रुख बदलने के कारण अब यलो में बदल गया है। प्रदेश में आने वाले तीन से चार दिन तक कई जगहों पर भारी व अति भारी बरसात हो सकती है।

सुबह आठ बजे तक इतनी हुई बरसात

पाली तहसील 41 एमएम, बाली में 8, देसूरी में 54, मारवाड़ जंक्शन में 49, सोजत में 4, रायपुर में 10, जैतारण में 3, रोहट में 5, सुमेपुर में 47 व रानी तहसील में 29 एमएम।

Published on:

25 Aug 2025 08:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Watch Video : पाली में झूमकर बरसी बदरा, हर तरफ पानी-पानी, जवाई बांध 49 फीट पार

