Watch Video : पाली में कवि सम्मेलन : हास्य, व्यंग्य और वीर रस की गूंज से देर रात तक तालियां बजती रहीं

पाली शहर में शुक्रवार रात कवियों ने हास्य रस की फुहारों से शहरवासियों को भिगो दिया। वीर रस से देश भक्ति का भाव जगाया। कवियों ने ओजपूर्ण वाणी और लयबद्ध प्रस्तुति से हास्य, व्यंग्य और वीर रस से ऐसा समां बांधा कि डिस्ट्रिक्ट क्लब परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से देर रात तक गूंजता रहा। डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर्स फोरम की ओर से आयोजित इंजीनियर्स डे सेलिब्रेशन सप्ताह के तहत आयोजित कवि सम्मेलन का आगाज माता सरस्वती की आराधना के साथ किया गया। इसके बाद एक के बाद एक कवियों ने शानदार रचनाएं सुनाकर श्रोताओं का मन मोह लिया।
फोरम अध्यक्ष दिलीप परिहार ने बताया कि सपना सोनी के सरस्वती वंदना करने के बाद संचालक आयुषी राखेचा के गीत, गजल, व्यंग्य की पंक्तियों के बीच मध्य प्रदेश से आए कवि सुदीप भोला ने क्षणिका धारा 370 हटी, विरोधियों की छाती फटी..., हमने पूछा क्या हुआ ? बोले महंगाई नहीं घटी... की प्रस्तुति देकर तालियां बटोरी। राखेचा ने चाहे कुछ याद रहे या न रहे राणा की थाती याद रहे, ओ रील बनाने वाली पीढ़ी हल्दीघाटी याद रहे... कविता सुनाकर युवा पीढ़ी को देश व राजस्थान की संस्कृति, संस्कार और वीर गाथा से जुड़ने का संदेश दिया।
लोकेश महाकाली ने प्यार के इस खेल में ये खेल हो गया। वो अगली कक्षा में गई में फेल हो गया... कविता सुनाकर श्रोताओं के दिल को छू लिया। नोएडा से आए अमित शर्मा ने युवा देश का जब-जब रण में अपनी ताकत तौलेगा, चप्पा चप्पा इस भारत का वंदेमातरम बोलेगा... कविता सुनाकर देश प्रेम की हिलोर उठा दी। पांडाल भारत माता की जय से गूंज उठा।
राजस्थानी भाषा में कवि हिम्मत सिंह उज्जवल ने गायां और नदियां ने मायड़ समान माने दुनिया में अस्योभलोकुण देश और है... कविता से गाय व नदियों की भारत व राजस्थान में महत्ता बताई। उन्होंने दीन हीन सुदामा रा मीत तो माधव बणे राम खुद जीमे ऐंठा शबरी रा बोर है... पढ़कर माहौल को नई ऊंचाई दी।
राइमिंग तिवारी के उपनाम से प्रसिद्ध राकेश तिवारी ने जिंदगी बीतेगी आराम से अब तो, हंसी खुशी और बेहद खुशहाली में...यह भी तो खुशकिस्मती है हमारी कि आज की शाम दिल से सुने जा रहे पाली में... पंक्तियां सुनाकर श्रोताओं को मंच से जोड़ा। नाथद्वारा से आए व्यंग्य विधा के कानू पंडित ने जिसका मतलब आज़ादी था, वह आज़ादी चली गई, घर को सुना सुना कर दुनिया से दादी चली गई... कविता से परिवार व बजुर्गों की महत्ता बताई।