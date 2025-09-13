Watch Video : पाली में कवि सम्मेलन : हास्य, व्यंग्य और वीर रस की गूंज से देर रात तक तालियां बजती रहीं

फोरम अध्यक्ष दिलीप परिहार ने बताया कि सपना सोनी के सरस्वती वंदना करने के बाद संचालक आयुषी राखेचा के गीत, गजल, व्यंग्य की पंक्तियों के बीच मध्य प्रदेश से आए कवि सुदीप भोला ने क्षणिका धारा 370 हटी, विरोधियों की छाती फटी..., हमने पूछा क्या हुआ ? बोले महंगाई नहीं घटी... की प्रस्तुति देकर तालियां बटोरी। राखेचा ने चाहे कुछ याद रहे या न रहे राणा की थाती याद रहे, ओ रील बनाने वाली पीढ़ी हल्दीघाटी याद रहे... कविता सुनाकर युवा पीढ़ी को देश व राजस्थान की संस्कृति, संस्कार और वीर गाथा से जुड़ने का संदेश दिया।