Watch Video : शुभकर्ता ने पाली के बांधों में भर दी खुशी, 51 में से 29 बांधों से छलक रही

पाली जिले पर जुलाई में मेघ मेहरबान हुए तो बांधों पर फिर से चादर शुरू हो गई। जिले का दूसरा सबसे बड़ा सरदारसमंद बांध लगातार दूसरे साल तो हेमावास बांध तीसरे साल छलका। इसके अलावा भी कई बांध छलकने लगे हैं। करीब एक माह तक बरसात होने से चादर चलना बंद हो गई थी। सरदारसमंद के साथ हेमावास बांध पर 24 व 25 अगस्त को बरसात होने से एक बार फिर चादर चलना शुरू हो गई। वह भी पिछली बार से अधिक ज्यादा वेग से। उधर, पाली के बीच से गुजर रही बांडी नदी में भी दूसरी बार पानी की आवक हुई। इसे हैदर कॉलोनी जाने वाला मार्ग बंद हो गया। मस्तान बाबा के पास रपट पर पानी आने से यातायात अब केवल पुल से ही गुजर रहा है।