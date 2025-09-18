Rajasthan: राजस्थान में 100 साल पुराने बांध से तेज हुआ पानी का रिसाव, मिट्टी निकलने लगी तो बढ़ने लगी धड़कनें

हेमावास बांध पर मानपुरा से हेमावास की तरफ बनी पाळ के नीचे खेतों के समीप 1 सितम्बर को सीपेज हो गया था। उस समय वहां मिट्टी के कट्टों से कॉपर डेम बनाया था। उस समय पानी में मिट्टी का बहाव नहीं था। पानी भी एक गति से निकल रहा था। अधिकारियों ने उसे फिल्टर से पानी का रिसाव बताया था। उसके बाद वहां से गुजर रहे किसानों ने देखा कि पानी का रिसाव तेज हुआ है। मिट्टी निकल रही है।