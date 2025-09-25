Pali News: चलती ट्रेन से गिरी पत्नी, बचाने के लिए कूदा पति, 2 मासूम बच्चों के पिता की दर्दनाक मौत

पाली। राजस्थान के पाली में गुरुवार को पालनपुर से फालना की ओर आ रही एक ट्रेन में दुखद हादसा हो गया। बाली के रहने वाले 40 वर्षीय पेंटर आरिफ खान और उनकी पत्नी सलमा कोठार के नजदीक मोरी बेड़ा के पास चलती ट्रेन से गिर गए। इस हादसे में आरिफ की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि सलमा को गंभीर चोटें आईं।
जानकारी के मुताबिक सलमा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। ऐसे में आरिफ उसे अपने साथ लेकर पालनपुर दरगाह गया था। वहां उन्होंने सलमा के स्वास्थ्य के लिए दुआ मांगी थी। वापसी के दौरान ट्रेन में सलमा को शौचालय जाने की जरूरत पड़ी। इस दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रेन से नीचे गिर गई। पत्नी को बचाने की कोशिश में आरिफ भी नीचे गिर गया, जिससे उनकी जान चली गई।
घायल सलमा को तुरंत पाली के अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जोधपुर रेफर कर दिया गया। आरिफ के दो छोटे बच्चे आफतान (9 साल) और मोहिन (6 साल) है। आरिफ के निधन की खबर से परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। आरिफ के शव का पोस्टमार्टम चामुंडेरी मोर्चरी में हुआ। हादसे की खबर मिलते ही बाली से उनके परिजन अस्पताल पहुंचे और गमगीन माहौल में शव को अंतिम संस्कार के लिए ले गए।