Pali News: चलती ट्रेन से गिरी पत्नी, बचाने के लिए कूदा पति, 2 मासूम बच्चों के पिता की दर्दनाक मौत

घायल सलमा को तुरंत पाली के अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जोधपुर रेफर कर दिया गया। आरिफ के दो छोटे बच्चे आफतान (9 साल) और मोहिन (6 साल) है। आरिफ के निधन की खबर से परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। आरिफ के शव का पोस्टमार्टम चामुंडेरी मोर्चरी में हुआ। हादसे की खबर मिलते ही बाली से उनके परिजन अस्पताल पहुंचे और गमगीन माहौल में शव को अंतिम संस्कार के लिए ले गए।