Pali: 4 मासूम बच्चे अब कभी नहीं देख पाएंगे मां का चेहरा, अस्पताल में बिलखती रही बड़ी बेटी, पिता हुए बेसुध

मृतका ममता का फाइल फोटो- पत्रिका
पाली। सादड़ी थाना क्षेत्र के गुड़ा मांगलिया गांव में चार बच्चों की मां को सोते समय किसी जहरीले जीव ने काट लिया। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। महिला की मौत से उसके बच्चों सहित परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।
पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। परिजनों के अनुसार गुड़ा मांगलिया निवासी ममता (35) पत्नी जगदीश कुमार अपने घर में सो रही थी। उसे सोते समय किसी जहरीले जीव ने काट लिया। परिजन उसे निजी अस्पताल लेकर गए। जहां से उसे सादड़ी के सरकारी अस्पताल ले गए। वहां से रेफर होने के बाद परिजन ममता को बांगड़ अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
यह वीडियो भी देखें
मृतका के रिश्तेदारों ने बताया कि ममता के पति जगदीश मजदूर हैं और उनके चार बच्चे हैं। सबसे बड़ी 14 वर्षीय बेटी मां की मौत से अस्पताल परिसर में ही बिलखती रही। पति जगदीश भी रो-रोकर बेसुध हो गया। घटना की सूचना मिलते ही अन्य रिश्तेदार अस्पताल पहुंचे और परिवार को ढांढस बंधाते नजर आए।
