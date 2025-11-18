Pali: 4 मासूम बच्चे अब कभी नहीं देख पाएंगे मां का चेहरा, अस्पताल में बिलखती रही बड़ी बेटी, पिता हुए बेसुध

पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। परिजनों के अनुसार गुड़ा मांगलिया निवासी ममता (35) पत्नी जगदीश कुमार अपने घर में सो रही थी। उसे सोते समय किसी जहरीले जीव ने काट लिया। परिजन उसे निजी अस्पताल लेकर गए। जहां से उसे सादड़ी के सरकारी अस्पताल ले गए। वहां से रेफर होने के बाद परिजन ममता को बांगड़ अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।