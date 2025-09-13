पत्नी से परेशान पति छत से कूदा, ट्रेन से कटने के लिए घर से निकला, फिर नाले में मिली लाश, जानें पूरा मामला

परिजनों का आरोप है कि पत्नी और ससुराल पक्ष की ओर से मानसिक उत्पीड़न के चलते परमेश्वर ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। उनका कहना है कि सुबह वह ट्रेन के आगे कूदने निकला था, लेकिन ट्रेन नहीं मिलने पर उसने नाले में छलांग लगा दी। परिजनों ने पत्नी और उसके परिवार को परमेश्वर की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शव को बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जहां दोपहर को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।