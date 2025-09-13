Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पाली

पत्नी से परेशान पति छत से कूदा, ट्रेन से कटने के लिए घर से निकला, फिर नाले में मिली लाश, जानें पूरा मामला

परिजनों ने बताया कि 9 सितम्बर को भी परमेश्वर ने घर की छत से कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया था, लेकिन समय रहते बचा लिया।

पाली

Rakesh Mishra

Sep 13, 2025

suicide in Pali
मृतक परमेश्वर। फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान के पाली शहर के पुलिस लाइन के निकट स्थित राजीव गांधी कॉलोनी निवासी 30 साल के एक युवक का शव शनिवार सुबह सर्वोदय नगर अंडरब्रिज के पास नाले में पड़ा मिला। परिजन उसे बांगड़ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जहां परिजनों ने मृतक की पत्नी व ससुराल वालों पर मृतक को परेशान करने का आरोप लगाया।

पत्नी के साथ विवाद

पुलिस ने मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मृतक के भाई योगेश बंजारा ने बताया कि राजीव गांधी कॉलोनी निवासी परमेश्वर (30) पुत्र रतनलाल बंजारा चश्मे बनाने का काम करता था। उसकी शादी 18 दिसम्बर 2021 को हुई थी। शादी के बाद से पत्नी के साथ विवाद रहने लगे। झगड़ों के चलते उसे अलग किराए के मकान में भी रखा, लेकिन हालात नहीं सुधरे।

ये भी पढ़ें

चाकसू के निजी अस्पताल में प्रेग्नेंट महिला को चढ़ाया गया गलत खून, तबीयत बिगड़ी, परिजनों का हंगामा
जयपुर
wrong blood in private hospital

डिप्रेशन में था मृतक

अंततः पत्नी कुछ समय बाद घर छोड़कर चली गई और केस भी दर्ज करा दिया। इसके बाद से परमेश्वर डिप्रेशन में था। परिजनों ने बताया कि 9 सितम्बर को भी परमेश्वर ने घर की छत से कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया था, लेकिन समय रहते बचा लिया। शनिवार सुबह वह बिना बताए घर से निकल गया। तलाश करते परिजन सर्वोदय नगर अंडरब्रिज पहुंचे तो वहां लोगों की भीड़ और नाले में परमेश्वर का शव पड़ा मिला।

यह वीडियो भी देखें

पत्नी पर लगे आरोप

परिजनों का आरोप है कि पत्नी और ससुराल पक्ष की ओर से मानसिक उत्पीड़न के चलते परमेश्वर ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। उनका कहना है कि सुबह वह ट्रेन के आगे कूदने निकला था, लेकिन ट्रेन नहीं मिलने पर उसने नाले में छलांग लगा दी। परिजनों ने पत्नी और उसके परिवार को परमेश्वर की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शव को बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जहां दोपहर को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में मिड डे मील खाने से 100 से ज्यादा बच्चों की बिगड़ी तबीयत, 16 की हालत गंभीर; मचा हड़कंप
दौसा
Government-Higher-Secondary-School-1

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Sept 2025 07:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / पत्नी से परेशान पति छत से कूदा, ट्रेन से कटने के लिए घर से निकला, फिर नाले में मिली लाश, जानें पूरा मामला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.