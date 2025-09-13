पत्नी से परेशान पति छत से कूदा, ट्रेन से कटने के लिए घर से निकला, फिर नाले में मिली लाश, जानें पूरा मामला

राजस्थान के पाली शहर के पुलिस लाइन के निकट स्थित राजीव गांधी कॉलोनी निवासी 30 साल के एक युवक का शव शनिवार सुबह सर्वोदय नगर अंडरब्रिज के पास नाले में पड़ा मिला। परिजन उसे बांगड़ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जहां परिजनों ने मृतक की पत्नी व ससुराल वालों पर मृतक को परेशान करने का आरोप लगाया।
पुलिस ने मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मृतक के भाई योगेश बंजारा ने बताया कि राजीव गांधी कॉलोनी निवासी परमेश्वर (30) पुत्र रतनलाल बंजारा चश्मे बनाने का काम करता था। उसकी शादी 18 दिसम्बर 2021 को हुई थी। शादी के बाद से पत्नी के साथ विवाद रहने लगे। झगड़ों के चलते उसे अलग किराए के मकान में भी रखा, लेकिन हालात नहीं सुधरे।
अंततः पत्नी कुछ समय बाद घर छोड़कर चली गई और केस भी दर्ज करा दिया। इसके बाद से परमेश्वर डिप्रेशन में था। परिजनों ने बताया कि 9 सितम्बर को भी परमेश्वर ने घर की छत से कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया था, लेकिन समय रहते बचा लिया। शनिवार सुबह वह बिना बताए घर से निकल गया। तलाश करते परिजन सर्वोदय नगर अंडरब्रिज पहुंचे तो वहां लोगों की भीड़ और नाले में परमेश्वर का शव पड़ा मिला।
यह वीडियो भी देखें
परिजनों का आरोप है कि पत्नी और ससुराल पक्ष की ओर से मानसिक उत्पीड़न के चलते परमेश्वर ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। उनका कहना है कि सुबह वह ट्रेन के आगे कूदने निकला था, लेकिन ट्रेन नहीं मिलने पर उसने नाले में छलांग लगा दी। परिजनों ने पत्नी और उसके परिवार को परमेश्वर की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शव को बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जहां दोपहर को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।