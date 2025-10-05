सड़क किनारे कचरा देख भड़कीं ‘कलेक्टर साहिबा’, दे डाला अल्टीमेटम

जानकारी के लिए बता दें कि ग्राम सिमरा में कचरा प्रसंस्करण के लिए भूमि का चिन्हांकन किया जा चुका है। पूर्व में निर्देशों के बावजूद अब तक नगर पालिका द्वारा नवीन स्थल पर कचरे के ढेर को शिफ्ट नहीं कराया गया। इसी तरह कलेक्टर कार्यालय द्वारा 10 जुलाई को सड़कों से बेसहारा गौवंश के विस्थापन संबंधी जारी आदेश के पालन में नगर पालिका द्वारा इसके क्रियान्वयन में भी लापरवाही बरती गई। इस पर अनिवार्य रूप से दो दिन में बायपास का कचरा हटवाकर निर्धारित स्थान पर डलवाने तथा मवेशियों को गौशाला में शिट कर प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिए गए हैं।