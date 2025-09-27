बड़ी खबर: कांग्रेस नेता पप्पू दीक्षित पर 124 करोड़ का जुर्माना, प्रशासन का फैसला

जिला दंडाधिकारी ने 20 अगस्त को मन खनिज अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण नियम की धारा के उल्लंघन पर कारण बताओ नोटिस जारी कर। सितम्बर की पेशी तिथि नियत की। कलेक्टर न्यायालय ने माना कि प्रकरण में नोटिस जारी कर जवाब के लिए पर्याप्त एवं समुचित समय दिया गया, अधिवक्ता आदेश में लेख की गई टीप से यह प्रमाणित होता है कि वे इस न्यायालय के आदेशों को मानने के लिए तैयार नहीं है। कलेक्टर न्यायालय ने यह भी पाया कि रामलखन त्रिपाठी और शिवकुमार त्रिपाठी ने शासन की छवि धूमिल करने का प्रयास किया था। (mp news)