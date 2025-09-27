72 घंटे बाद बदलेगा मौसम, शुरू होगा बारिश का दौर

Weather Update: सितंबर महीने के अंतिम दिनों में बारिश थम गई है। पिछले तीन दिन से सीहोर जिले में कहीं तेज बारिश नहीं हुई है। तेज धूप निक्लने के साथ कुछ जगहों पर हल्के आसमान में बादल जरूर छाए है। 72 घंटे बाद बारिश का यूटर्न होगा। इसमे हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान (rain forecast) है। इससे पहले मौसम विभाग ने जिन किसानों ने पकी हुई सोयाबीन फसल की कटाई या फिर कटी हुई फसल की थ्रेसिंग नहीं की उनको जल्दी करने की सलाह दी है। जिससे कि फसल भीगने से बच सकें।