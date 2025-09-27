Patrika LogoSwitch to English

सीहोर

72 घंटे बाद बदलेगा मौसम, शुरू होगा बारिश का दौर

Weather Update: पिछले तीन दिन से तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान किया, लेकिन 72 घंटे बाद बारिश लौटेगी। हल्की बरसात से मौसम बदलेगा, किसानों को मिली चेतावनी।

सीहोर

Akash Dewani

Sep 27, 2025

weather update rain forecast after 72 hours
weather update rain forecast after 72 hours (Patrika.com)

Weather Update: सितंबर महीने के अंतिम दिनों में बारिश थम गई है। पिछले तीन दिन से सीहोर जिले में कहीं तेज बारिश नहीं हुई है। तेज धूप निक्लने के साथ कुछ जगहों पर हल्के आसमान में बादल जरूर छाए है। 72 घंटे बाद बारिश का यूटर्न होगा। इसमे हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान (rain forecast) है। इससे पहले मौसम विभाग ने जिन किसानों ने पकी हुई सोयाबीन फसल की कटाई या फिर कटी हुई फसल की थ्रेसिंग नहीं की उनको जल्दी करने की सलाह दी है। जिससे कि फसल भीगने से बच सकें।

इधर बारिश का दौर थमने और धूप निकलने से तापमान ने रफ्तार पकड़ ली है। शुक्रवार को मौसम साफ रहने और धूप निकलने से अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 22.5 डिग्री सेल्सियस रेकॉर्ड हुआ है। धूप की वजह से दिनभर लोग गर्मी और उमस की वजह से परेशान होते हुए नजर आए। दिन में स्थिति यह थी कि पंखे तक गर्म हवा फेंकने लगे थे। हालांकि अगले दो दिन और इसका सामना करना पड़ेगा। इसके बाद बारिश हुई तो जरूर इससे राहत मिलने के आसार बन रहे है।

मौसम वैज्ञानिक ने की भविष्यवाणी

72 घंटे बाद बारिश का यूटर्न होगा। हल्की बारिश होगी। इससे तापमान में गिरावट आने से आमजन को गर्मी, उमस से राहत मिलेगी। इससे पहले किसान अपनी फसल की कटाई, थ्रेसिंग कर सकते हैं।- डॉ. एसएस तोमर, मौसम वैज्ञानिक आरएके कृषि कॉलेज, सीहोर

Updated on:

27 Sept 2025 09:46 am

Published on:

27 Sept 2025 09:22 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sehore / 72 घंटे बाद बदलेगा मौसम, शुरू होगा बारिश का दौर

