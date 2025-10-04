खेत की फैंसिंग पर गिरी हाईटेंशन लाइन, चपेट में आए ससुर और बहु की दर्दनाक मौत

बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह करीब 9 बजे रज्जु साहू अपनी बहू आशाबाई के साथ खेत पर चारा काटने गई थी। परिजन के साथ-साथ ग्रामीणों के अनुसार, खेत की सुरक्षा के लिए लगी लोहे की जाली पर अचानक एक विद्युत तार गिर गया। इससे पूरी जाली में करंट फैल गया। इधर, चारा काट रही आशाबाई का हाथ जाली से जा टकराया, जिसके चलते वे जोर से चीख पड़ीं। उनकी चीख सुनकर ससुर रज्जु साहू उन्हें बचाने दौड़े, लेकिन छुड़ाने के प्रयास में वो खुद भी करंट की चपेट में आ गए।