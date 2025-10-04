Patrika LogoSwitch to English

पन्ना

खेत की फैंसिंग पर गिरी हाईटेंशन लाइन, चपेट में आए ससुर और बहु की दर्दनाक मौत

Panna News : खेत की फैंसिंग पर हाईटेंशन लाइन टूटकर गिरने से फैंसिंग में करंट फैल गया। करंट की चपेट में आने से खेत पर फसल काट रही बहू और ससुर की दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं।

2 min read

पन्ना

image

Faiz Mubarak

Oct 04, 2025

Panna News

खेत की फैंसिंग पर गिरी हाईटेंशन लाइन (Photo Source- Patrika Input)

Panna News :मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के शाह नगर इलाके के अंतर्गत आने वाले नदी पार हार में शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। खेत में चारा काटने गई बहू अचानक करंट की चपेट में आ गई, जिसे बचाने पहुंचा उसका ससुर भी करंट की चपेट में आ गए। हादसे में बहु के साथ ससुर की मौके पर ही मौत हो गई।

बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह करीब 9 बजे रज्जु साहू अपनी बहू आशाबाई के साथ खेत पर चारा काटने गई थी। परिजन के साथ-साथ ग्रामीणों के अनुसार, खेत की सुरक्षा के लिए लगी लोहे की जाली पर अचानक एक विद्युत तार गिर गया। इससे पूरी जाली में करंट फैल गया। इधर, चारा काट रही आशाबाई का हाथ जाली से जा टकराया, जिसके चलते वे जोर से चीख पड़ीं। उनकी चीख सुनकर ससुर रज्जु साहू उन्हें बचाने दौड़े, लेकिन छुड़ाने के प्रयास में वो खुद भी करंट की चपेट में आ गए।

डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित किया

महिला चीख की आवाज सुनकर ग्रामीण जब तक मौके पर पहुंचे, तब तक स्थिति गंभीर हो चुकी थी। एम्बुलेंस न मिलने पर परिजन दोनों को निजी वाहन की मदद से शाहनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन, जबतक डॉक्टर उनका इलाज शुरु कररते तबतक दोनों की मौत हो चुकी थी। जरूरी परीक्षण करने के बाद डॉक्टरों ने दोनों को मृत धोषित कर दिया।

परिजन का रो-रोकर बुरा हाल

घटना की जानकारी मिलते ही गांव में मातमछा गया। परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना पर पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने इस हादसे के लिए विद्युत विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि, खेतों के ऊपर से गुजरने वाली बिजली की लाइनें काफी नीचे लटक रही थीं। इस संबंध में बार-बार शिकायत करने के बावजूद विभाग ने ध्यान नहीं दिया।

पुलिस ने शांत कराया मामला

अस्पताल में परिजनों और ग्रामीणों का विरोध बढ़ता देख पुलिस बल मौके पर पहुंचा और उन्हें समझाइश दी। इसके बाद पुलिस ने पंचनामा बनाकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

04 Oct 2025 04:28 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Panna / खेत की फैंसिंग पर गिरी हाईटेंशन लाइन, चपेट में आए ससुर और बहु की दर्दनाक मौत

