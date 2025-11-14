Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पन्ना

Breaking : हीरे को मिला GI Tag, अब विश्व में चमकेगा ‘पन्ना का हीरा’

Panna Daimond GI Tag: सालों के इंतजार के बाद आखिरकार पन्ना को आज बड़ी खुशखबरी मिली है। मध्यप्रदेश के पन्ना जिले की खानों से निकलने वाले हीरे को मिला जीआई टैग।

less than 1 minute read
Google source verification

पन्ना

image

Avantika Pandey

Nov 14, 2025

Panna Daimond GI Tag

Panna Daimond GI Tag पन्ना के हीरे को मिला जीआई टैग, (फोटो सोर्स : पत्रिका)

Panna Daimond GI Tag: सालों के इंतजार के बाद आखिरकार पन्ना को आज बड़ी खुशखबरी मिली है। मध्यप्रदेश के पन्ना जिले की खानों से निकलने वाले हीरे को खास पहचान मिल गई है। इस पहचान का नाम है जीआई टैग। जीआई टैग मिलने से अब पन्ना के हीरे की खास पहचान स्थापित होगी। इस उपलब्धि के कारण मध्य प्रदेश के पन्ना से निकलने वाले हीरे की चमक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देने लगेगी।

पन्ना हीरे को मिला जीआई टैग…पंजीकृत स्थिति

हीरा व्यवसाय से जुड़े लोगों को होगा बड़ा लाभ

पन्ना के हीरे को जीआई टैग मिल गया है। इसकी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। अब पन्ना के हीरों की चमक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ जाएगी। खास बात ये है कि, जिले में हीरा व्यवसाय से जुड़े लोगों को इसका बड़ा लाभ मिल सकेगा।

पन्ना में निकलते हैं तीन प्रकार के हीरे

सूबे के पन्ना जिले की खदानों से तीन प्रकार के हीरे निकलते हैं। जेम ( व्हाइट कलर ), ऑफ कलर ( मैला रंग ) और इंडस्ट्रियल क्वालिटी (कोका कोला कलर) के हीरे निकलते हैं। उनकी गुणवत्ता की पहचान हीरा कार्यालय के पारखी करते हैं। हीरे की क्वालिटी उसकी चमक के आधार पर तय होती है। इसी आधार पर उसकी कीमत भी सुनिश्चित की जाती है।

ये भी पढ़ें

पुलिस जवानों के लिए जारी हुआ आदेश, सीनियर अफसरों की निगरानी में हर महीने देनी होगी परीक्षा
भोपाल
MP Police

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

14 Nov 2025 11:40 am

Published on:

14 Nov 2025 11:30 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Panna / Breaking : हीरे को मिला GI Tag, अब विश्व में चमकेगा ‘पन्ना का हीरा’

पत्रिका लाइव अपडेट

Anta By Election Result 2025 Live: जीत के करीब पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया, समर्थकों में जबरदस्त उत्साह

anta upchunav result
बारां

बड़ी खबरें

View All

पन्ना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MPPSC रिजल्ट घोषित, कौन हैं एमपीपीएससी 2023 के टॉपर अजीत कुमार मिश्रा?

MPPSC 2023 Topper Ajit Kumar Mishra
पन्ना

पन्ना में एक साथ चमकी 6 किसानों की किस्मत: खुदाई में मिले 5 हीरे, लाखों में आंकी गई कीमत

पन्ना

पन्ना में फिर चमकी मजदूर की किस्मत! खुदाई में मिले दो हीरे

पन्ना

‘भाजपा नेता आता था घर, पति को पिलाता था शराब’, महिला ने लगाए गंभीर आरोप

sexual harassment case
पन्ना

पन्ना में एक साथ चमकी दो मजदूरों की किस्मत, खदान ने एक साथ उगले 4 बेशकीमती हीरे

Panna Diamond
पन्ना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.