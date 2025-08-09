घर में सो रहे दंपती का काल बना जहरीला सांप, डंसने से पति की मौत पत्नी गंभीर

Snake Bite : मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अंतर्गत आने वाले कुंवरपुर गांव में रक्षाबंधन पर एक बेहद दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया है। रात में अलग-अलग खाट पर सो रहे पति-पत्नी को एक जहरीले सांप ने डंस लिया, जिससे पति की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है।