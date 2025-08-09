9 अगस्त 2025,

पन्ना

घर में सो रहे दंपती का काल बना जहरीला सांप, डंसने से पति की मौत पत्नी गंभीर

Snake Bite : अलग-अलग खाट पर सो रहे पति-पत्नी को एक जहरीले सांप ने डंस लिया, जिससे पति की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है।

पन्ना

Faiz Mubarak

Aug 09, 2025

Snake Bite
घर में सो रहे दंपती का काल बना जहरीला सांप (Photo Source-Patrika)

Snake Bite : मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अंतर्गत आने वाले कुंवरपुर गांव में रक्षाबंधन पर एक बेहद दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया है। रात में अलग-अलग खाट पर सो रहे पति-पत्नी को एक जहरीले सांप ने डंस लिया, जिससे पति की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है।

जानकारी के अनुसार, ये घटना देर रात की है। बताया जा रहा है कि, पहले सांप ने 55 वर्षीय शख्स दुखिया रजक को डंसा। जब पति ने घबराकर सांप को हटाने की झटका तो वो उछलकर नजदीक ही स्थित अन्य खटिया पर सो रही 45 वर्षीय पत्नी गुलाब बाई के खाट पर जा गिरा। यहां उसने पत्नी को भी काट लिया।

ये भी पढ़ें

पिता की मौत के बाद मां भी छोड़ गई, भाई के लिए बहन निभा रही माता-पिता का धर्म
शिवपुरी
Rakshabandhan Special

पति की मौत पत्नी गंभीर

परिजन ने तुरंत दोनों को आनन-फानन में पवई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें जिला चिकित्सालय पन्ना रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान पति ने दम तोड़ दिया। वहीं, पत्नी की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज रीवा रेफर कर दिया है।

त्योहार की खुशियों के बीच पसरा मातम

इस दुखद घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में मातम पसर गया है। पुलिस ने आवश्यक पंचनामा कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्यौहार के दिन हुए इस हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। वही परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।

Published on:

09 Aug 2025 04:30 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Panna / घर में सो रहे दंपती का काल बना जहरीला सांप, डंसने से पति की मौत पत्नी गंभीर

