सड़क चौड़ीकरण से उजड़ेगा मुख्य बाजार, 200 दुकानों पर चलेगा बुलडोजर!

MP News: सड़क चौड़ीकरण से 200 दुकानों के उजड़ने का खतरा मंडरा रहा है। व्यापारी और ग्रामीण विरोध में उतरे, वैकल्पिक बायपास-लाईओवर की मांग कर रहे हैं ताकि रोज़गार सुरक्षित रहे।

पन्ना

Akash Dewani

Sep 19, 2025

road widening dispute panna traders protest panna mp news
road widening dispute panna traders protest panna (फोटो- सोशल मीडिया)

MP News: पन्ना जिले में सिमरिया का व्यापारी संघ सड़क के चौड़ीकरण (road widening ) के विरोध में इन दिनों सड़क पर है। पहले सिमरिया में बाजार बंद कर प्रदर्शन किया और अब गुरुवार को सैकड़ों व्यापारी पन्ना कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने सांसद वीडी शर्मा को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने कहा कि सड़क के दोनों तरफ 15-15 फीट सड़क निर्माण किया जाना है। मुख्य मार्ग की 200 दुकानें तोड़ दी जाएंगी। इससे व्यापारी बेरोजगार हो जाएंगे। ज्ञापन में व्यापारी संघ ने दुकानों को तोड़े बगैर वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है।

उजड़ जाएगा पूरा बाजार

गौरतलब है कि दमोह-पन्ना एसएच-55 का निर्माण ग्राम-सिमरिया में मुख्य बाजार और रहवासी बस्ती के अंदर से होना प्रस्तावित है। इसमें 12 मकान और करीब 200 दुकानें चपेट में आ रही हैं। इनमें से 52 जन भागीदारी की, 50 प्राइवेट 50 ग्राम पंचायत और 17 जगदीश स्वामी मंदिर की दुकानें तोड़ दी जाएंगी।

व्यापारी संघ और ग्रामीणों ने सांसद वीडी शर्मा से कहा कि अगर 30 मीटर सड़क का चौड़ीकरण की जगह नगर से बायपास या लाईओवर बनवाकर दुकानें बचा दी जाएं तो हमारा व्यापार प्रभावित नहीं होगा। हम ग्रामवासी भी सड़क चौड़ीकरण और विकास के पक्ष में हैं, मगर बाजार और ग्रामवासी भी सुरक्षित रहें, यह भी जरूरी है। इसके लिए चाहिए कि सरकार वैकल्पिक दिशा में विचार करे।

व्यापारियों ने कहा ये

  • मेरी 20 दुकानें चौड़ीकरण में जा रही हैं। सब कुछ नष्ट हो जाएगा। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। -अनिल अग्रवाल निवासी सिमरिया
  • दुकानें हटाने से व्यापारियों का बहुत नुकसान है। शासन प्रशासन से मांग है कि किसी का ज्यादा नुकसान न किया जाए। व्यापारियों का सहारा धंधा ही है। वही नहीं रहेगा तो सड़क पर आ जाएंगे।- रामनारायण चनपुरिया
  • हम विकास में बाधा बनना नहीं चाहते लेकिन रोजगार ही नहीं रहेगा तो कैसे परिवार का पालन-पोषण होगा? सड़क के दोनों और 15-15 मीटर सड़क चौड़ीकरण से 200 दुकानें हटा दी जाएंगी। बहुत से लोगों के घर बर्बाद हो जाएंगे।- सुधीर दीक्षित, व्यापारी
  • 30 मीटर सड़क निर्माण से सिमरिया के मुय बाजार का वजूद ही खत्म हो जाएगा। सैकड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे।- सोनू अग्रवाल, व्यापारी सिमरिया
  • सडक के चौड़ीकरण की जगह वैकल्पिक रास्ता भी है। बायपास या लाईओवर का निर्माण करवा दिया जाए तो मय मार्केट - जगदीश रावत व्यापारी
  • मुख्य बाजार में सड़क के दोनों तरफ की दुकानें हटाने की प्रक्रिया चल रही है। अगर दुकान हटाई गई तो हम व्यापारियों का व्यापार पूरी तरह ठप हो जाएगा।- पवन तिवारी, व्यापारी

