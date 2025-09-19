सड़क चौड़ीकरण से उजड़ेगा मुख्य बाजार, 200 दुकानों पर चलेगा बुलडोजर!

MP News: पन्ना जिले में सिमरिया का व्यापारी संघ सड़क के चौड़ीकरण (road widening ) के विरोध में इन दिनों सड़क पर है। पहले सिमरिया में बाजार बंद कर प्रदर्शन किया और अब गुरुवार को सैकड़ों व्यापारी पन्ना कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने सांसद वीडी शर्मा को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने कहा कि सड़क के दोनों तरफ 15-15 फीट सड़क निर्माण किया जाना है। मुख्य मार्ग की 200 दुकानें तोड़ दी जाएंगी। इससे व्यापारी बेरोजगार हो जाएंगे। ज्ञापन में व्यापारी संघ ने दुकानों को तोड़े बगैर वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है।