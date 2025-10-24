Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पन्ना

पन्ना में एक साथ चमकी दो मजदूरों की किस्मत, खदान ने एक साथ उगले 4 बेशकीमती हीरे

Panna Diamond : हीरों की नगरी पन्ना की धरती ने आज एक बार फिर एक साथ दो मजदूर की किस्मत बदली है। दोनों मजदूरों को खदान से एक साथ चार बेशकीमती हीरे मिले हैं।

less than 1 minute read

पन्ना

image

Faiz Mubarak

Oct 24, 2025

Panna Diamond

एक साथ चमकी दो मजदूरों की किस्मत (Photo Source- Patrika Input)

Panna Diamond :मध्य प्रदेश के पन्ना की धरती ने एक बार फिर एक मजदूर की किस्मत बदल दी है। जिले के बेनिसागर में रहने वाले बुजुर्ग मजदूर महादेव प्रसाद प्रजापति को सिर्फ 9 दिन की मेहनत के बाद उथली हीरा खदान पटी से एक नहीं, बल्कि तीन-तीन चमचमाते हीरे मिले हैं। महादेव प्रसाद ने इन हीरों को हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है। जल्द ही इनकी नीलामी की जाएगी।

जानकारी के अनुसार, उन्होंने लगभग 20 दिन पहले ही पट्टा लेकर हीरा खादन शुरू की थी। इस दौरान उन्हें क्रमशः 2.58 कैरेट, 2.75 कैरेट और 3.09 कैरेट के जैम्स क्वालिटी के तीन हीरे उन्हें मिले हैं। तीनों हीरों का कुल वजन 8.42 कैरेट मापा गया है। हीरा पारखी अनुपम सिंह का कहना है कि, इनकी अनुमानित कीमत 15 लाख रुपये से अधिक हो सकती है।

आज दो मजदूरों ने जमा किए 4 हीरे

इधर, बुजुर्ग मजदूर महादेव प्रसाद ने बताया कि वह मजदूर तबके से हैं, कम सुनाई देता है और कच्चे घर में रहते हैं। उन्होंने कहा कि नीलामी के बाद मिलने वाली राशि से वे अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं। बताया गया कि, शुक्रवार को दो लोगों ने कुल चार हीरे जमा किए हैं, जबकि अक्टूबर माह में अब तक 10 हीरे और साल की शुरुआत से अब तक 68 हीरे हीरा कार्यालय में जमा किए जा चुके हैं।

ये भी पढ़ें

किराएदार निकला शातिर चोर, 41 लाख के जेवर और कैश के साथ छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार
जबलपुर
Thief Arrest

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Oct 2025 08:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Panna / पन्ना में एक साथ चमकी दो मजदूरों की किस्मत, खदान ने एक साथ उगले 4 बेशकीमती हीरे

बड़ी खबरें

View All

पन्ना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में पुलिस टीम पर हमला, 50 लोगों ने किया पथराव, टीआई-आरक्षक गंभीर घायल, बंदूकें तक छीनी

Police Team Attacked
पन्ना

अभी-अभी..एमपी में नगर परिषद अध्यक्ष के पति को मारी गोली..

panna
पन्ना

विदेशी महिला के जुनून से आया बड़ा बदलाव, मिट्टी से उठे बच्चे अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे

Panna tribal village Janwar
पन्ना

एमपी में रिश्वत लेते पकड़ाया CMHO का बाबू, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

CMHO Clerk was Accepting Bribe lokayukta major action
पन्ना

सड़क किनारे कचरा देख भड़कीं ‘कलेक्टर साहिबा’, दे डाला अल्टीमेटम

प्रतिकात्मक फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)
पन्ना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.