पन्ना में एक साथ चमकी दो मजदूरों की किस्मत, खदान ने एक साथ उगले 4 बेशकीमती हीरे

Panna Diamond :मध्य प्रदेश के पन्ना की धरती ने एक बार फिर एक मजदूर की किस्मत बदल दी है। जिले के बेनिसागर में रहने वाले बुजुर्ग मजदूर महादेव प्रसाद प्रजापति को सिर्फ 9 दिन की मेहनत के बाद उथली हीरा खदान पटी से एक नहीं, बल्कि तीन-तीन चमचमाते हीरे मिले हैं। महादेव प्रसाद ने इन हीरों को हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है। जल्द ही इनकी नीलामी की जाएगी।
जानकारी के अनुसार, उन्होंने लगभग 20 दिन पहले ही पट्टा लेकर हीरा खादन शुरू की थी। इस दौरान उन्हें क्रमशः 2.58 कैरेट, 2.75 कैरेट और 3.09 कैरेट के जैम्स क्वालिटी के तीन हीरे उन्हें मिले हैं। तीनों हीरों का कुल वजन 8.42 कैरेट मापा गया है। हीरा पारखी अनुपम सिंह का कहना है कि, इनकी अनुमानित कीमत 15 लाख रुपये से अधिक हो सकती है।
इधर, बुजुर्ग मजदूर महादेव प्रसाद ने बताया कि वह मजदूर तबके से हैं, कम सुनाई देता है और कच्चे घर में रहते हैं। उन्होंने कहा कि नीलामी के बाद मिलने वाली राशि से वे अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं। बताया गया कि, शुक्रवार को दो लोगों ने कुल चार हीरे जमा किए हैं, जबकि अक्टूबर माह में अब तक 10 हीरे और साल की शुरुआत से अब तक 68 हीरे हीरा कार्यालय में जमा किए जा चुके हैं।
