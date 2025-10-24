पन्ना में एक साथ चमकी दो मजदूरों की किस्मत, खदान ने एक साथ उगले 4 बेशकीमती हीरे

इधर, बुजुर्ग मजदूर महादेव प्रसाद ने बताया कि वह मजदूर तबके से हैं, कम सुनाई देता है और कच्चे घर में रहते हैं। उन्होंने कहा कि नीलामी के बाद मिलने वाली राशि से वे अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं। बताया गया कि, शुक्रवार को दो लोगों ने कुल चार हीरे जमा किए हैं, जबकि अक्टूबर माह में अब तक 10 हीरे और साल की शुरुआत से अब तक 68 हीरे हीरा कार्यालय में जमा किए जा चुके हैं।