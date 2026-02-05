Bihar Assembly: ‘गुंडों ने सरकार का अपहरण…’ विधानसभा में AIMIM का प्रदर्शन, MLA ने गिनाए NEET छात्रा से मॉब लिंचिंग तक के मामले

विपक्ष ने मक्का खरीद को लेकर मंत्री लेसी सिंह के जवाब पर भी आपत्ति जताई। जोकीहाट के विधायक ने आरोप लगाया कि PACS (प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़) के जरिए खरीद आदेश के बारे में सदन में गुमराह करने वाला जवाब दिया गया है। अख्तरुल ईमान ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) इसलिए तय किया जाता है ताकि बाजार में मांग न होने पर भी किसानों को सही कीमत मिल सके। स्पीकर ने मंत्री को सदस्यों के सुझावों पर विचार करने और उसी के अनुसार फैसला लेने की सलाह दी।