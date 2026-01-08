LSE पर कंपनी लिस्ट कराने वाले पहले भारतीय थे अनिल अग्रवाल, पटना के ‘कबाड़’ वाले लड़के से मेटल किंग बनने की कहानी…

अनिल अग्रवाल की सफलता में उनकी पत्नी किरण अग्रवाल और उनके बच्चों, बेटी प्रिया और बेटे अग्निवेश का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन, 7 जनवरी 2026 को अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल की स्कीइंग दुर्घटना के बाद न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। अनिल अग्रवाल ने यह जानकारी एक सोशल मीडिया पोस्ट में शेयर की। 3 जून, 1976 को पटना में जन्मे अग्निवेश एक कुशल एथलीट और लीडर थे। उन्होंने हिंदुस्तान जिंक के नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और फुजैराह गोल्ड के हेड के तौर पर अपनी काबिलियत साबित की थी।