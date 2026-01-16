16 जनवरी 2026,

पटना

सिंगापुर में जॉब का झांसा देकर कंबोडिया में बेचा, साइबर फ्रॉड करने के लिए किया टॉर्चर, अतुल ने सुनाई आपबीती

Bihar News: पटना के युवक को सिंगापुर में नौकरी दिलाने का झांसा देकर कंबोडिया में बेच दिया गया। जहां उस पर साइबर स्कैम करने का दवाब बनाया गया। मना करने पर उसे टॉर्चर भी किया गया।

पटना

image

Anand Shekhar

Jan 16, 2026

Online Fraud

साइबर ठगी की अजब वारदात (Photo Source- Patrika)

Bihar News: बिहार का एक नौजवान जो नौकरी की तलाश में घर से निकला था, एक ऐसी भयानक साजिश का शिकार हो गया जिसकी आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। पटना के अनीसाबाद इलाके के रहने वाले अतुल कुमार को साइबर क्रिमिनल गैंग ने विदेश में नौकरी का लालच दिया, जिन्होंने पहले उसे थाईलैंड और फिर कंबोडिया भेजा। वहां पहुंचने पर उसे एक स्कूल जैसे कंपाउंड में कैद कर लिया गया और साइबर क्राइम करने के लिए मजबूर किया गया। जब उसने मना किया, तो उसे बिजली के झटके दिए गए और जान से मारने की धमकी दी गई। वहां से बचकर लौटने के बाद अतुल ने अपनी पूरी आपबीती पटना के साइबर थाने में सुनाई।

3500 USD में बेचा गया अतुल

अतुल ने पुलिस को बताया कि उसे कंबोडिया में एक गैंग को 3500 अमेरिकी डॉलर (लगभग 3.16 लाख रुपये) में बेच दिया गया था। यह सौदा महाराष्ट्र के कल्याण में स्थित एक HR एजेंसी ने करवाया था, जो खुद को विदेश में नौकरी दिलाने वाली कंपनी बताती थी। एजेंसी का ऑपरेटर एन. नारायण नाम का एक आदमी था, जिसने उसे सिंगापुर में नौकरी का भरोसा दिलाया था।

ऑनलाइन इंटरव्यू से शुरू हुआ खेल

युवक के मुताबिक, उसने बेहतर नौकरी की तलाश में HR एजेंसी से संपर्क किया था। एजेंसी ने एक सिंगापुर की कंपनी का हवाला देते हुए ऑनलाइन इंटरव्यू लिया और उसे सिलेक्शन की जानकारी दी। फिर 16 जुलाई 2025 को उसे कुछ दूसरे भारतीयों के साथ थाईलैंड भेजा गया। यहीं से असली मुसीबत शुरू हुई। वहां से उसे सिंगापुर नहीं, बल्कि कंबोडिया भेज दिया गया।

फ्रॉड से मना करने पर दिए गए बिजली के झटके

कंबोडिया पहुंचने पर उसे एक बड़े कंपाउंड में रखा गया जहां गार्ड भारी हथियारों से लैस थे। वहां उसे बताया गया कि अब उसे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, डेटिंग एप आदि के जरिए साइबर स्कैम करने होंगे। ये वही स्कैम हैं जिनके जरिए भारतीयों को बड़े पैमाने पर ऑनलाइन धोखा दिया जा रहा है। जब अतुल ने फ्रॉड करने से साफ मना कर दिया, तो उसे पीटा गया और बिजली के झटके दिए गए।

दूसरे गैंग को बेचने या अंग निकालने की धमकी

इस पूरे मुश्किल समय के दौरान, गैंग के चीनी बॉस ने साफ कर दिया था कि अगर तीन दिनों के अंदर उस रकम का इंतजाम नहीं किया गया, जो उसने उसके लिए चुकाई थी, तो उसे दूसरे गैंग को बेच दिया जाएगा या मार दिया जाएगा और उसके अंग निकालकर बेच दिए जाएंगे। आखिरकार, परिवार पैसे का इंतजाम करने में कामयाब रहा। 3500 USD देने के बाद अतुल को कैद से रिहा कर दिया गया और वह घर लौट आया।

वापस आने पर FIR दर्ज की गई

गैंग के चंगुल से निकलने के बाद अतुल 8 जनवरी, 2026 को पटना पहुंचे और फिर साइबर पुलिस स्टेशन गए। उन्होंने पुलिस को अपनी पूरी आपबीती सुनाई, जिसके बाद एक FIR दर्ज की गई। पुलिस अब HR एजेंसी, भारतीय एजेंटों, विदेशी नेटवर्क और पैसे के लेन-देन की जांच कर रही है। अंतरराष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से जुड़े होने के कारण इस मामले को गंभीर माना जा रहा है।

पिछले एक साल में, ऐसे दर्जनों मामले सामने आए हैं जहां भारतीय, नेपाली और बांग्लादेशी युवाओं को इसी तरह कंबोडिया, लाओस और म्यांमार में ट्रैफिक किया गया और उन्हें स्कैम ऑपरेशन में काम करने के लिए मजबूर किया गया।

