सिंगापुर में जॉब का झांसा देकर कंबोडिया में बेचा, साइबर फ्रॉड करने के लिए किया टॉर्चर, अतुल ने सुनाई आपबीती

Bihar News: बिहार का एक नौजवान जो नौकरी की तलाश में घर से निकला था, एक ऐसी भयानक साजिश का शिकार हो गया जिसकी आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। पटना के अनीसाबाद इलाके के रहने वाले अतुल कुमार को साइबर क्रिमिनल गैंग ने विदेश में नौकरी का लालच दिया, जिन्होंने पहले उसे थाईलैंड और फिर कंबोडिया भेजा। वहां पहुंचने पर उसे एक स्कूल जैसे कंपाउंड में कैद कर लिया गया और साइबर क्राइम करने के लिए मजबूर किया गया। जब उसने मना किया, तो उसे बिजली के झटके दिए गए और जान से मारने की धमकी दी गई। वहां से बचकर लौटने के बाद अतुल ने अपनी पूरी आपबीती पटना के साइबर थाने में सुनाई।