तेज प्रताप के भोज में तेजस्वी क्यों नहीं आए? राजद सांसद ने बताया कारण, कहा- लालू हर जगह…

Bihar Politics: मकर संक्रांति के मौके पर बिहार की सियासत में दही-चूड़ा भोज को लेकर सरगर्मी काफी ज्यादा बढ़ी हुई दिखी। RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जन शक्ति जनता दल (JJD) के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने बुधवार को अपने सरकारी आवास पर एक भव्य भोज का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से लेकर मंत्री और कई राजनीतिक हस्तियां मौजूद थीं। लालू यादव खुद भी शामिल हुए और अपने बेटे तेज प्रताप यादव को आशीर्वाद दिया, लेकिन इस भोज में सबसे बड़ी गैरमौजूदगी तेजस्वी यादव की थी।