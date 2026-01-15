तेज प्रताप के भोज में तेजस्वी क्यों नहीं आए? राजद सांसद ने बताया कारण, कहा- लालू हर जगह…

तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव (फोटो - X@tejpratap yadav)
Bihar Politics: मकर संक्रांति के मौके पर बिहार की सियासत में दही-चूड़ा भोज को लेकर सरगर्मी काफी ज्यादा बढ़ी हुई दिखी। RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जन शक्ति जनता दल (JJD) के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने बुधवार को अपने सरकारी आवास पर एक भव्य भोज का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से लेकर मंत्री और कई राजनीतिक हस्तियां मौजूद थीं। लालू यादव खुद भी शामिल हुए और अपने बेटे तेज प्रताप यादव को आशीर्वाद दिया, लेकिन इस भोज में सबसे बड़ी गैरमौजूदगी तेजस्वी यादव की थी।
तेज प्रताप यादव के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव के शामिल न होने से राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर दोनों भाइयों के बीच दूरी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ये सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि तेज प्रताप ने खुद तेजस्वी यादव को भोज के लिए न्योता दिया था। इसी बीच, RJD सांसद सुधाकर सिंह ने तेजस्वी यादव के भोज में न शामिल होने पर सफाई दी है।
RJD सांसद और जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव ने त्योहार अपने घर पर मनाने का फैसला किया था। उन्होंने साफ किया, “तेजस्वी यादव ने खुद फैसला किया कि वह त्योहार अपने घर पर मनाएंगे। इस पर किसी को आपत्ति होने का सवाल ही नहीं है। यह उनका निजी फैसला है।” उन्होंने आगे कहा कि पूरे देश में कुछ लोग मकर संक्रांति सार्वजनिक रूप से मनाते हैं और कुछ निजी तौर पर। इसलिए, इसे बेवजह के विवाद या राजनीतिक संदेश से जोड़ना गलत होगा।
तेज प्रताप के दही-चूड़ा भोज में लालू यादव की मौजूदगी पर भी सवाल उठे थे। सुधाकर सिंह ने इसे सामान्य बताया और कहा, “लालू प्रसाद यादव एक वरिष्ठ नेता हैं। वह हर जगह जाते हैं, तो तेज प्रताप के यहां भी चले गए।” उन्होंने कहा कि भोज का ज्यादा विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई राजनीतिक संदेश या विवाद देखने की जरूरत नहीं है। सुधाकर सिंह ने यह भी साफ किया कि पार्टी के अंदर किसी तरह की कोई असहमति नहीं है।
भोज से एक दिन पहले, तेज प्रताप अपने पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी से आशीर्वाद लेने के लिए राबड़ी देवी के आवास पर गए थे और उन्होंने अपने भाई तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण पत्र दिया था। उस समय उनकी भतीजी कात्यायनी को गोद में लिए हुए उनकी तस्वीरें भी वायरल हुई थीं। तब ऐसा लगा कि भाइयों के बीच की बर्फ पिघल रही है, लेकिन अगले ही दिन हालात बदल गए। लालू यादव के अलावा परिवार का कोई भी सदस्य तेज प्रताप की दावत में शामिल नहीं हुआ।
