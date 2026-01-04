जहां बरसाई थीं गोलियां, उसी अस्पताल में होगा बिहार के इस बाहुबली का इलाज; भागलपुर से पटना हुए शिफ्ट

मुन्ना शुक्ला वही व्यक्ति हैं जिन्हें 13 जून 1998 को IGIMS कैंपस में तत्कालीन मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की दिनदहाड़े हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। इस मामले में श्रीप्रकाश शुक्ला, मंटू तिवारी और राजन तिवारी जैसे कुख्यात गैंगस्टरों के नाम भी सामने आए थे। हमले के कुछ साल बाद, यूपी STF ने श्रीप्रकाश शुक्ला को एक एनकाउंटर में मार गिराया था। ट्रायल कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसे बाद में पटना हाई कोर्ट ने पलट दिया और उन्हें अस्थायी राहत दी। हालांकि, बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी और CBI की अपील पर, सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा फिर से बहाल कर दी थी।