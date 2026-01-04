‘हम एंटी BJP हैं, उंगली काट देंगे…’ पुलिस थाने में सादी ड्रेस वाले ‘साहब’ की बर्बरता, 54 सेकेंड के वीडियो से मची खलबली

वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक के हाथ में चोट लगी है। इसके बावजूद, सादे कपड़ों वाला आदमी उसे धमकी देता है, 'एक और मारेंगे…' और फिर गालियां देते हुए उसे जोर से थप्पड़ मारता है। इसके बाद युवक से पूछा जाता है कि वह कहां रहता है। डरा हुआ युवक जवाब देता है, 'बोरिंग रोड।' आरोपी आदमी गुस्से में कहता है, 'तुम सम्राट चौधरी (उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री) के यहां रहता है? वैसे, हम एंटी-बीजेपी हैं।' इसी बीच उस आदमी का मोबाइल फोन बजता है और वो बात करने लगता है। इस दौरान जिस लड़के के साथ यह सब हो रहा है, वह हाथ जोड़कर रोता रहता है।