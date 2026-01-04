‘हम एंटी BJP हैं, उंगली काट देंगे…’ पुलिस थाने में सादी ड्रेस वाले ‘साहब’ की बर्बरता, 54 सेकेंड के वीडियो से मची खलबली

वायरल वीडियो स्क्रीन ग्रैब (फोटो X@Santosh53172026)
बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर पुलिस के काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल उठे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए 54 सेकंड के एक वीडियो ने पुलिस बल की विश्वसनीयता को हिलाकर रख दिया है। वीडियो में एक युवक को थाने के अंदर सरेआम पीटा जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि पिटाई करने वाला व्यक्ति सादे कपड़ों में है, उसने ब्लेजर पहना हुआ है, जबकि आधा दर्जन वर्दीधारी पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करता।
वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक के हाथ में चोट लगी है। इसके बावजूद, सादे कपड़ों वाला आदमी उसे धमकी देता है, 'एक और मारेंगे…' और फिर गालियां देते हुए उसे जोर से थप्पड़ मारता है। इसके बाद युवक से पूछा जाता है कि वह कहां रहता है। डरा हुआ युवक जवाब देता है, 'बोरिंग रोड।' आरोपी आदमी गुस्से में कहता है, 'तुम सम्राट चौधरी (उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री) के यहां रहता है? वैसे, हम एंटी-बीजेपी हैं।' इसी बीच उस आदमी का मोबाइल फोन बजता है और वो बात करने लगता है। इस दौरान जिस लड़के के साथ यह सब हो रहा है, वह हाथ जोड़कर रोता रहता है।
जैसे ही कॉल खत्म होती है, सादे कपड़ों वाला आदमी युवक को 'चोर' कहता है, पास के एक पुलिस अधिकारी से वायर कटर (पिलास) मांगता है और युवक की उंगली की तरफ बढ़ता है। युवक हाथ जोड़कर रोता है, 'सर, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।' इस दौरान कुछ पुलिस अधिकारी उसे रोकते हैं, यह कहते हुए कि 'उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी' और थाने में यह सब करना ठीक नहीं है।
इसके बाद, एक पुलिसकर्मी सुझाव देता है कि जब तक युवक '10 गुना ज्यादा जुर्माना' नहीं देगा, तब तक उसे सबक नहीं मिलेगा। युवक गिड़गिड़ाता है कि वह जुर्माना देगा, लेकिन वह 10 गुना ज्यादा रकम नहीं दे सकता। फिर उसे धमकी भरे लहजे में कहा जाता है, 'तुम्हें दस गुना ज्यादा देना होगा, वीडियो बन गया है, बस देखते जाओ।'
पूरे वीडियो का सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यूनिफॉर्म में मौजूद कई पुलिस अधिकारी न तो उस नौजवान को बचाने के लिए दखल देते हैं और न ही सादे कपड़ों में मौजूद आदमी को रोकते हैं। इसके उलट, एक आदमी पूरे मामले का वीडियो बनाते हुए दिख रहा है।
वीडियो वायरल होने के बाद बिहार पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया। वीडियो को जांच के लिए साइबर सेल को सौंप दिया गया है ताकि इसकी सच्चाई का पता लगाया जा सके, इसमें दिख रहे पुलिस अधिकारियों की पहचान की जा सके और यह पता लगाया जा सके कि यह घटना किस पुलिस स्टेशन की है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा किया गया है।
