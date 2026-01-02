थाने के गेट पर ही ‘खेल’ कर रहे थे दारोगा जी! विजिलेंस ने 25000 लेते रंगे हाथों दबोचा, इस काम के लिए मांगी थी रिश्वत

Bihar News: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत, विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को नवादा जिले के अकबरपुर थाने में तैनात पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) प्रमोद कुमार को 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। हैरानी की बात यह है कि SI थाने के गेट पर ही खुलेआम रिश्वत ले रहा था, तभी विजिलेंस टीम ने उसे पकड़ लिया। यह 2026 में विजिलेंस डिपार्टमेंट द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ दर्ज की गई दूसरी FIR है और साल का पहला ट्रैप केस है।