50 लाख में फ्रेंचाइजी लेकर चला रहे थे 40000 करोड़ का रैकेट- बिहार के चार लोग गिरफ्तार

पलामू पुलिस को कुछ दिन पहले हजारीबाग पुलिस ने इस सूचना को साझा किया था। हजारीबाग पुलिस ने बताया था कि कुछ संदिग्ध लोग म्यूल अकाउंट खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सूचना के बाद पलामू पुलिस ने पूरे नेटवर्क पर निगरानी शुरू कर दी, जिसके परिणामस्वरूप यह नेटवर्क उजागर हुआ। नेटवर्क बड़े पैमाने पर म्यूल बैंक अकाउंट, क्रिप्टो वॉलेट और हवाला चैनल का उपयोग करता था। दुबई में बैठा प्रमोटर प्रत्येक फ्रेंचाइज़ी को ट्रांज़ेक्शन का 30 % कमीशन देता था।