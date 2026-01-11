लालू यादव के लिए तेज प्रताप की मांग पर घमासान, BJP सांसद ने कहा – जेल जाने वाले…

तेज प्रताप यादव और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल
Bihar Politics: बिहार की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है और इस बार मुद्दा विकास, जाति या गठबंधन नहीं, बल्कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। JDU के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की। इसके बाद, RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने पिता के लिए भी भारत रत्न की मांग करके राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया। अब BJP ने तेज प्रताप यादव की मांग के जवाब में तीखा हमला बोला है।
BJP सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने लालू प्रसाद यादव के लिए भारत रत्न की तेज प्रताप यादव की मांग पर तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा, "भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान है, यह उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने देश और समाज के लिए असाधारण योगदान दिया है। अब, क्या जो लोग जेल गए हैं, वे भी भारत रत्न के हकदार हो जाएंगे?"
सिग्रीवाल यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, "लालू प्रसाद यादव घोटालों में बार-बार जेल गए हैं, उन पर नौकरी के बदले जमीन घोटाले में चार्जशीट दायर है और कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। ऐसे लोग कभी भी भारत रत्न के लायक नहीं हो सकते।"
हालांकि, सिग्रीवाल ने नीतीश कुमार के बारे में सकारात्मक रुख अपनाया और कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार का चेहरा और चरित्र बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने जंगल राज खत्म किया, सुशासन लाए और बिहार को विकास के रास्ते पर ले गए। इसलिए वह केसी त्यागी की मांग से सहमत हैं।
जन शक्ति जनता दल (JJD) के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा था कि जिस तरह JDU नेताओं ने नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग की है, उसी तरह हम भी अपने पिता लालू प्रसाद यादव के लिए भारत रत्न की मांग करते हैं। तेज प्रताप ने आगे कहा, "हमने हमेशा सामाजिक न्याय के लिए आवाज उठाई है और लालू यादव ने गरीबों, दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी है। इसलिए, उन्हें भी यह सम्मान मिलना चाहिए।" तेज प्रताप ने यह भी कहा कि अगर नीतीश कुमार और लालू यादव को 'भाई' कहा जाता है, तो दोनों 'भाइयों' को भारत रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए।
