लालू यादव के लिए तेज प्रताप की मांग पर घमासान, BJP सांसद ने कहा – जेल जाने वाले…

जन शक्ति जनता दल (JJD) के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा था कि जिस तरह JDU नेताओं ने नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग की है, उसी तरह हम भी अपने पिता लालू प्रसाद यादव के लिए भारत रत्न की मांग करते हैं। तेज प्रताप ने आगे कहा, "हमने हमेशा सामाजिक न्याय के लिए आवाज उठाई है और लालू यादव ने गरीबों, दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी है। इसलिए, उन्हें भी यह सम्मान मिलना चाहिए।" तेज प्रताप ने यह भी कहा कि अगर नीतीश कुमार और लालू यादव को 'भाई' कहा जाता है, तो दोनों 'भाइयों' को भारत रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए।