क्या CM नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलेगा? केसी त्यागी ने PM को भावुक चिट्ठी लिखकर की बड़ी मांग

यह पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार को 'भारत रत्न' देने की मांग की गई है। लेकिन इस बार यह मांग केंद्र सरकार में सहयोगी पार्टी होते हुए की जा रही है और वह भी केसी त्यागी द्वारा, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। JDU का मानना ​​है कि नीतीश कुमार सामाजिक न्याय के चैंपियन हैं। वह पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाले पहले नेताओं में से हैं। उन्होंने शराबबंदी जैसे विवादास्पद लेकिन साहसी फैसले लेने से परहेज नहीं किया। उन्होंने बिहार की सड़कों, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार किया।