बिहार चुनाव के बाद भोजपुरी के ये तिकड़ी पहुंची कपिल शर्मी के कॉमेडी शो में, शूटिंग सेट से सामने आई तस्वीर

मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव (उर्फ निरहुआ) और पवन सिंह की तिकड़ी ने कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में पहुंची है। मनोज तिवारी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर किया, जिसमें वह निरहुआ और पवन सिंह के साथ पोज़ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस फोटो के बैकग्राउंड में ‘राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे’ गाना बज रहा है। मनोज तिवारी ने फोटो के कैप्शन में लिखा – “स्टार लोगों को प्यार बनाता है। संस्कार ईश्वर की कृपा है।” साथ ही उन्होंने पोस्ट में कपिल शर्मा के हैशटैग का भी उपयोग किया।