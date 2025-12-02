Patrika LogoSwitch to English

पटना

Bhojpuri actress murder case: भोजपुरी अभिनेत्री अमृता की हत्या या आत्महत्या, मोबाइल खोलेगा राज

Bhojpuri actress murder case भोजपुरी अभिनेत्री हत्याकांड में पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। पुलिस का दावा है कि मोबाइल से इस हत्याकांड से जुड़े कई रहस्य उजागर होंगे।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Dec 02, 2025

भोजपुरी अभिनेत्री अन्नपूर्णा उर्फ अमृता। फाइल फोटो (सोशल साइट फेसबुक)

Bhojpuri actress murder case भोजपुरी अभिनेत्री अन्नपूर्णा उर्फ अमृता की हत्या में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार अमृता की मृत्यु जहरीला पदार्थ खाने से नहीं, बल्कि गला दबाने के कारण हुई थी। भागलपुर एसपी शुभांक मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हत्या से जुड़ी विसरा रिपोर्ट पुलिस को मिल गई है। रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है कि अमृता को कोई जहरीला पदार्थ नहीं दिया गया था। पोस्ट‑मॉर्टम रिपोर्ट ही सही है, जिसमें कहा गया है कि अमृता की हत्या गला दबाकर की गई थी।

पुलिस ने तेज की जांच

सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने जोगसर थाने में अन्नपूर्णा हत्याकांड की समीक्षा के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मृतका के पति, माता‑पिता, दोस्त और रिश्तेदार सहित दर्जनों लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि पिछले साल 27 अप्रैल को जोगसर थाना क्षेत्र के एक अपार्टमेंट के फ्लैट से अभिनेत्री का शव बरामद किया गया था।

परिजन ने कहा था आत्महत्या

भोजपुरी अभिनेत्री के माता‑पिता ने पुलिस को बताया था कि अमृता ने आत्महत्या की थी, लेकिन शव की पोस्ट‑मॉर्टम रिपोर्ट ने उनके दावे को खारिज कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि अभिनेत्री की गला दबाकर हत्या की गई थी। इसके बाद वरीय पुलिस अधिकारी के निर्देश पर हत्या का केस दर्ज कर उसी बिंदु पर जांच शुरू की गई। इससे पहले पुलिस ने परिजनों के बयान पर यूडी केस दर्ज किया था।

मोबाइल खोलेगा राज

भोजपुरी अभिनेत्री के हत्याकांड से जुड़े मामले में पुलिस मोबाइल की जांच करेगी। पुलिस का दावा है कि मोबाइल से हत्या के कारणों का पता चल सकता है। अभिनेत्री किसके साथ चैटिंग करती थी, इस बारे में पुलिस उन सभी से भी पूछताछ करेगी। पुलिस ने कहा कि मोबाइल से छेड़छाड़ कर यदि चैट डिलीट कर दी गई होगी तो उसे रिकवर किया जाएगा। साथ ही, पुलिस यह भी पता लगाने में लगी है कि घटना से पहले उसकी सबसे अधिक बात किससे हुई थी।

कपड़े की गांठ कैसे बंधी थी

अभिनेत्री का शव जिस कपड़े के फंदे से लटका मिला था, उसकी जाँच से यह स्पष्ट होगा कि वह कपड़ा कितना मजबूत है और कितनी देर तक उस वजन को सहन कर सकता है। कपड़े की गांठ कैसे बंधी थी, यह भी जांच का विषय है। यदि अभिनेत्री दाहिने हाथ का इस्तेमाल करती थी तो गांठ किस दिशा में बंधेगी, और यदि बाएँ हाथ का इस्तेमाल करती थी तो गांठ किस दिशा में बंधेगी, यह भी पता लगाया जाएगा।

Bihar news

Bihar news

Updated on:

02 Dec 2025 01:26 pm

Published on:

02 Dec 2025 01:25 pm

