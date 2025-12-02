Bhojpuri actress murder case: भोजपुरी अभिनेत्री अमृता की हत्या या आत्महत्या, मोबाइल खोलेगा राज

Bhojpuri actress murder case भोजपुरी अभिनेत्री अन्नपूर्णा उर्फ अमृता की हत्या में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार अमृता की मृत्यु जहरीला पदार्थ खाने से नहीं, बल्कि गला दबाने के कारण हुई थी। भागलपुर एसपी शुभांक मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हत्या से जुड़ी विसरा रिपोर्ट पुलिस को मिल गई है। रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है कि अमृता को कोई जहरीला पदार्थ नहीं दिया गया था। पोस्ट‑मॉर्टम रिपोर्ट ही सही है, जिसमें कहा गया है कि अमृता की हत्या गला दबाकर की गई थी।