बिहार विधानसभा में अब ऑनलाइन होंगे सवाल-जवाब, 10 साल बाद सत्ता पक्ष में बैठेंगे 200+ विधायक

बिहार विधानसभा में ‘नेशनल ई-विधान’ (NEVA) ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लागू कर दिया गया है। इसके तहत हर विधायक की सीट पर टैबलेट लगाए गए हैं, जबकि सचिवालय के अधिकारियों और कर्मियों को भी टैबलेट उपलब्ध कराया गया है। सदन की कार्यवाही का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही और अधिक मजबूत हो सके। सदन में हाई-स्पीड वाई-फाई की सुविधा और नए सेंसर-माइक लगाए गए हैं। साथ ही, छह बड़े टीवी स्क्रीन भी इंस्टॉल किए गए हैं जिन पर वोटिंग के दौरान लाइव रिज़ल्ट दिखाई देगा।