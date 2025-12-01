सावधान बिहार! आज से शुरू होगी कड़ाके की ठंड, तेजी से गिरेगा तापमान, जानिए अपने शहर का हाल

पिछले तीन दिनों से कैमूर बिहार का सबसे ठंडा जिला बना हुआ है। यहां न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, मधुबनी, दरभंगा, नवादा और पटना समेत कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट संभव है, जिससे सुबह और शाम की ठिठुरन काफी बढ़ जाएगी। हालांकि दिन के समय में तेज धूप की वजह से ठंड से राहत रहेगी।