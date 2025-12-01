Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

सावधान बिहार! आज से शुरू होगी कड़ाके की ठंड, तेजी से गिरेगा तापमान, जानिए अपने शहर का हाल

Bihar Weather: बिहार में कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो गई है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान में 2 से 4°C की और गिरावट होगी। कैमूर 9.4°C के साथ सबसे ठंडा रहा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी 500 मीटर तक गिरी है

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 01, 2025

Weather Update Meteorologists Predict 27 November-3 December Rajasthan severe cold with cold wave alert

फाइल फोटो पत्रिका

Bihar Weather: दिसंबर की शुरुआत होते ही बिहार में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 1 दिसंबर से राज्य में शीतलहर जैसी स्थिति बन सकती है। घना कोहरा और ठंडी पछुआ हवा लोगों की मुश्किलों को और बढ़ाने वाली है। तापमान में अचानक भारी गिरावट दर्ज हो रही है और आने वाले दिनों में रात और सुबह का तापमान और नीचे जा सकता है।

कैमूर रहा सबसे ठंडा जिला

पिछले तीन दिनों से कैमूर बिहार का सबसे ठंडा जिला बना हुआ है। यहां न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, मधुबनी, दरभंगा, नवादा और पटना समेत कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट संभव है, जिससे सुबह और शाम की ठिठुरन काफी बढ़ जाएगी। हालांकि दिन के समय में तेज धूप की वजह से ठंड से राहत रहेगी।

क्यों बढ़ी ठंड?

मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की मानें तो उत्तर भारत में एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसके कारण हिमालयी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हुई है। इसके प्रभाव से मैदानी क्षेत्रों में ठंडी और शुष्क पछुआ हवाएं तेजी के साथ बह रही हैं। हवाओं की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँचने की संभावना है, जिसके चलते ठंड और भी अधिक महसूस होगी।

इन जिलों में सबसे अधिक असर

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, शिवहर और सीतामढ़ी में शीतलहर का प्रभाव सबसे ज्यादा दिखाई देगा। इन जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाने और दृश्यता बेहद कम होने की आशंका है। शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में सूर्यास्त के बाद तापमान तेजी से नीचे आ रहा है, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है।

कोहरा से यातायात प्रभावित

पटना, बेगूसराय, गोपालगंज, पूर्णिया और पश्चिम चंपारण में शनिवार की सुबह से ही मध्यम से घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण कुछ जगहों पर विजिबिलिटी कम होकर 500 मीटर तक पहुंच गई। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर धीरे-धीरे गाड़ी चलानी पड़ी। खराब मौसम और कोहरे के मद्देनजर रेलवे ने भी 1 दिसंबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक बिहार आने और बिहार से जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है

राजधानी पटना और प्रमुख जिलों का तापमान

राजधानी पटना में न्यूनतम तापमान 11.5 से 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। मुजफ्फरपुर में पारा रात के समय 10 डिग्री तक गिर गया है। औरंगाबाद में न्यूनतम तापमान 11.1 डिग्री रहा, जबकि फारबिसगंज 30.2 डिग्री के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान जताया है कि 3 दिसंबर के बाद ठंड का दूसरा चरण आएगा, जिसमें तापमान और गिर सकता है। रात के समय लोगों को भारी ठिठुरन का सामना करना पड़ सकता है।

जिले/शहरअधिकतम तापमान (°C)न्यूनतम तापमान (°C)
उत्तर-पश्चिम बिहार (North West Bihar)पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, सारण, गोपालगंज, बेतिया26-30°C12-15°C
उत्तर-मध्य बिहार (North Central Bihar)सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर26-28°C13-16°C
उत्तर-पूर्व बिहार (North East Bihar)सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार27-30°C14-16°C
दक्षिण-पश्चिम बिहार (South West Bihar)बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद25-28°C10-13°C
दक्षिण-मध्य बिहार (South Central Bihar)पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, जहानाबाद, नवादा26-28°C12-15°C
दक्षिण-पूर्व बिहार (South East Bihar)भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया26-29°C13-15°C

ये भी पढ़ें

‘ऐसा पुलिस वाला नहीं चाहिए… डंडा मारकर 500 रुपये लिए’ वायरल वीडियो में महिला का आरोप, सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा
पटना
viral video

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

01 Dec 2025 07:42 am

Hindi News / Bihar / Patna / सावधान बिहार! आज से शुरू होगी कड़ाके की ठंड, तेजी से गिरेगा तापमान, जानिए अपने शहर का हाल

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.