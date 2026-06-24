बिहार में टाउनशिप के लिए HUDCO देगा 1 लाख करोड़, 5 नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी को कैबिनेट की मंजूरी

Bihar Cabinet Meeting: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े कई अहम फैसलों को मंज़ूरी दी गई। बैठक में बिहार में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पांच नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, पर्यटन के लिए ₹5,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और नए सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने के लिए ₹1 लाख करोड़ के लोन प्रस्ताव सहित कुल 45 एजेंडो को मंजूरी दी गयी।