Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बंपर वोटिंग, महिलाओं की बूथों पर लगी लंबी कतार

बिहार में 2020 की तुलना में सबसे 2025 में बंपर वोटिंग हो रही है। बूथों पर सबसे ज्यादा महिलाओं की लंबी कतार लगी हुई है। महिला मतदाताओं में जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 06, 2025

मधेपुरा बिधानसभा के बुथ संख्या 73 । फोटो- पत्रिका

Bihar Election 2025 बिहार में पहले चरण की 121 सीटों पर वोटिंग चल ही है। बिहार में दोपहर 1 बजे तक 42.3 पर्सेंट मतदान हो चुका है। 2020 की तुलना में यह आंकड़ा करीब 9.2 पर्सेंट ज्यादा है। बंपर वोटिंग को लेकर कई तरह की चर्चा चल रही है। आमतौर पर ज्यादा वोटिंग को सत्ता विरोधी लहर से जोड़ा जाता रहा है। लेकिन, बूथों पर महिलाओं की लंबी कतार है। इसको 10 हजार वाली स्कीम और महागठबंधन की माई बहिन योजना से जोड़कर देखा जा रहा है। बूथों पर महिलाओं का उत्साह कई समीकरण बन और बिगड़ सकते हैं। दोपहर तक 33.1 पर्सेंट ही मतदान हुआ था।

2020 की वोटिंग का आंकड़ा जान लीजिए

2020 के विधानसभा चुनाव में दोपहर एक बजे तक 33.1 प्रतिशत वोटिंग हुई थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन में कड़ा मुकाबला हुआ था। हालांकि बहुमत एनडीए को ही मिला था। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार भी बनी थी।

बंपर वोटिंग, जमकर निकले वोटर

2025 के चुनाव में सुबह से ही वोटर अपने घर से निकले हैं। पहले चरण में मतदान के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, और तेजस्वी यादव ने लोगों से वोटिंग करने की अपील किया है। बड़े नेताओं की इस अपील का असर पड़ता दिख रहा है। जो संकेत मिल रहे हैं उससे लगता है कि पहले फेज में बिहार का वोट प्रतिशत अच्छा रहेगा। जिन सीटों पर अभी मतदान हो रहा है वहां 2020 के चुनाव में कुल 57 प्रतिशत वोटिंग हुई थी। जबकि दिन के एक बजे तक ही वहां 43 फीसदी से ज्यादा मतदान हो चुका है।

11 बजे तक की वोटिंग

सुबह 11 बजे तक मधेपुरा में 28.46, सहरसा में 29.68, दरभंगा में 26.07, मुजफ्फरपुर में 29.66, गोपालगंज में 30.04, सिवान में 27.09, सारण में 28.52, वैशाली में 28.67, समस्तीपुर में 27.92, बेगूसराय में 30.37, खगड़िया में 28.96, मुंगेर में 26.68, लखीसराय में 30.32, शेखपुरा में 26.04, नालंदा में 26.86, पटना में 23.71, भोजपुर में 26.76 और बक्सर में 28.02 प्रतिशत मतदान हुआ है।

सुबह 9 बजे तक की वोटिंग

वहीं सुबह 9 बजे तक धेपुरा में 13.74, सहरसा में 15.27, दरभंगा में 12.48, मुजफ्फरपुर में 14.38, गोपालगंज में 13.97. सिवान में 13.35, सारण में 13.30, वैशाली में 14.30, समस्तीपुर में 12.86, बेगूसराय में 14.60, खगड़िया में 14.15, मुंगेर में 13.37, लखीसराय में 13.39, शेखपुरा में 12.97, नालंदा में 12.45, पटना में 11.22, भोजपुर में 13.11 और बक्सर में 13.28 प्रतिशत मतदान हुआ था।

ये भी पढ़ें

बिहार चुनाव 2025: तवे से रोटी पलटती रहनी चाहिए.. पहले चरण के चुनाव के बीच पढ़िए लालू प्रसाद ने ऐसा क्यों कहा?
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

06 Nov 2025 04:22 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बंपर वोटिंग, महिलाओं की बूथों पर लगी लंबी कतार

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Elections 2025: ‘फकीर को शहंशाह बना देता है वोट’, पहले चरण में मतदान कर बोले खान सर

bihar elections 2025: खान सर
पटना

Bihar Elections: CPM MLA और प्रत्याशी सतेंद्र यादव के काफिले पर जानलेवा हमला, गाड़ी के शीशे तोड़े

attacked on cpi ml candidate satyendra yadav
पटना

Bihar First Phase Voting: ‘भीड़ बढ़ती जा रही है, यहां स्पेशल फोर्स भेजो’, डिप्टी सीएम ने एसपी को फोन लगाकर कहा

विजय सिन्हा ने एसपी को लगाया फोन
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: मनेर में पोलिंग बूथ पर दरोगा से भिड़े RJD कैंडिडेट, पक्षपात करने का लगाया गंभीर आरोप

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.