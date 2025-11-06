Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बंपर वोटिंग, महिलाओं की बूथों पर लगी लंबी कतार

मधेपुरा बिधानसभा के बुथ संख्या 73 । फोटो- पत्रिका
Bihar Election 2025 बिहार में पहले चरण की 121 सीटों पर वोटिंग चल ही है। बिहार में दोपहर 1 बजे तक 42.3 पर्सेंट मतदान हो चुका है। 2020 की तुलना में यह आंकड़ा करीब 9.2 पर्सेंट ज्यादा है। बंपर वोटिंग को लेकर कई तरह की चर्चा चल रही है। आमतौर पर ज्यादा वोटिंग को सत्ता विरोधी लहर से जोड़ा जाता रहा है। लेकिन, बूथों पर महिलाओं की लंबी कतार है। इसको 10 हजार वाली स्कीम और महागठबंधन की माई बहिन योजना से जोड़कर देखा जा रहा है। बूथों पर महिलाओं का उत्साह कई समीकरण बन और बिगड़ सकते हैं। दोपहर तक 33.1 पर्सेंट ही मतदान हुआ था।
2020 के विधानसभा चुनाव में दोपहर एक बजे तक 33.1 प्रतिशत वोटिंग हुई थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन में कड़ा मुकाबला हुआ था। हालांकि बहुमत एनडीए को ही मिला था। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार भी बनी थी।
2025 के चुनाव में सुबह से ही वोटर अपने घर से निकले हैं। पहले चरण में मतदान के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, और तेजस्वी यादव ने लोगों से वोटिंग करने की अपील किया है। बड़े नेताओं की इस अपील का असर पड़ता दिख रहा है। जो संकेत मिल रहे हैं उससे लगता है कि पहले फेज में बिहार का वोट प्रतिशत अच्छा रहेगा। जिन सीटों पर अभी मतदान हो रहा है वहां 2020 के चुनाव में कुल 57 प्रतिशत वोटिंग हुई थी। जबकि दिन के एक बजे तक ही वहां 43 फीसदी से ज्यादा मतदान हो चुका है।
सुबह 11 बजे तक मधेपुरा में 28.46, सहरसा में 29.68, दरभंगा में 26.07, मुजफ्फरपुर में 29.66, गोपालगंज में 30.04, सिवान में 27.09, सारण में 28.52, वैशाली में 28.67, समस्तीपुर में 27.92, बेगूसराय में 30.37, खगड़िया में 28.96, मुंगेर में 26.68, लखीसराय में 30.32, शेखपुरा में 26.04, नालंदा में 26.86, पटना में 23.71, भोजपुर में 26.76 और बक्सर में 28.02 प्रतिशत मतदान हुआ है।
वहीं सुबह 9 बजे तक धेपुरा में 13.74, सहरसा में 15.27, दरभंगा में 12.48, मुजफ्फरपुर में 14.38, गोपालगंज में 13.97. सिवान में 13.35, सारण में 13.30, वैशाली में 14.30, समस्तीपुर में 12.86, बेगूसराय में 14.60, खगड़िया में 14.15, मुंगेर में 13.37, लखीसराय में 13.39, शेखपुरा में 12.97, नालंदा में 12.45, पटना में 11.22, भोजपुर में 13.11 और बक्सर में 13.28 प्रतिशत मतदान हुआ था।
