Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बंपर वोटिंग, महिलाओं की बूथों पर लगी लंबी कतार

Bihar Election 2025 बिहार में पहले चरण की 121 सीटों पर वोटिंग चल ही है। बिहार में दोपहर 1 बजे तक 42.3 पर्सेंट मतदान हो चुका है। 2020 की तुलना में यह आंकड़ा करीब 9.2 पर्सेंट ज्यादा है। बंपर वोटिंग को लेकर कई तरह की चर्चा चल रही है। आमतौर पर ज्यादा वोटिंग को सत्ता विरोधी लहर से जोड़ा जाता रहा है। लेकिन, बूथों पर महिलाओं की लंबी कतार है। इसको 10 हजार वाली स्कीम और महागठबंधन की माई बहिन योजना से जोड़कर देखा जा रहा है। बूथों पर महिलाओं का उत्साह कई समीकरण बन और बिगड़ सकते हैं। दोपहर तक 33.1 पर्सेंट ही मतदान हुआ था।