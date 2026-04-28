हड़ताल और विजय सिन्हा से मतभेद पड़ा भारी! राजस्व विभाग से हटाए गए IAS सीके अनिल, जय सिंह को मिला प्रभार

Bihar IAS Transfer: बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। राज्य में राजस्व अधिकारियों और अंचल अधिकारियों की चल रही हड़ताल के बीच सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सी.के. अनिल का तबादला कर दिया है। 1991 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी सी.के. अनिल को अब बिहार राज्य योजना परिषद में सलाहकार के पद पर तैनात किया गया है। राजस्व विभाग की कमान अब 2007 बैच के IAS अधिकारी जय सिंह को सौंपी गई है, जिन्हें तत्काल प्रभाव से विभाग का पूर्ण प्रभार दिया गया है।