पटना

बिहार में एक साथ 71 IPS अधिकारियों का तबादला, प्रीता वर्मा और कुन्दन कृष्णन समेत कई दिग्गजों की बदली जिम्मेदारी

Bihar IPS Transfer: बिहार सरकार के गृह विभाग ने IPS अधिकारियों की पोस्टिंग में बड़े बदलाव किए हैं। डायरेक्टर जनरल (DG) से लेकर सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर (SDPO) लेवल तक कुल 71 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है या उन्हें अतिरिक्त चार्ज दिया गया है।

5 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Jan 09, 2026

bihar ips transfer

IPS Transfer Posting

Bihar IPS Transfer: बिहार सरकार ने एक साथ भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 71 अधिकारियों के बड़े पैमाने पर ट्रांसफर और नई पोस्टिंग का आदेश जारी किया है। गृह विभाग द्वारा शुक्रवार (9 जनवरी, 2026) को जारी नोटिफिकेशन नंबर 461 में प्रीता वर्मा और कुंदन कृष्णन सहित कई सीनियर IPS अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव शामिल है। इस अधिसूचना के तहत सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP) से लेकर डायरेक्टर जनरल (DG), एडिशनल डायरेक्टर जनरल (ADG) और सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर (SDPO) तक, अलग-अलग लेवल पर एक बड़ा फेरबदल किया गया है।

महानिदेशक (DG) और अपर पुलिस महानिदेशक (ADG) स्तर

  • प्रीता वर्मा (1991) को पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) से स्थानांतरित कर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का महानिदेशक नियुक्त किया गया है।
  • कुन्दन कृष्णन (1994), जो वर्तमान में एडीजी (मुख्यालय) थे, उन्हें प्रमोट कर एसटीएफ का पुलिस महानिदेशक (अभियान) बनाया गया है और वे विशेष शाखा के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे।
  • आर. मलर विली (1995) अपनी वर्तमान भूमिका के साथ अब अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का अतिरिक्त प्रभार भी देखेंगी।
  • अमित कुमार जैन (1996) को अपर पुलिस महानिदेशक, मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के पद पर पदस्थापित करते हुए एडीजी (कमजोर वर्ग) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
  • सुनील कुमार (1996) को विशेष शाखा से हटाकर अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय), बिहार के महत्वपूर्ण पद पर तैनात किया गया है।
  • कमल किशोर सिंह (1996) को उनके वर्तमान पद के साथ अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

इंस्पेक्टर जनरल (IG) लेवल

  • रणजीत कुमार मिश्रा (2007) का ट्रांसफर बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस से करके उन्हें इंस्पेक्टर जनरल, साइबर क्राइम और सिक्योरिटी यूनिट बनाया गया है।
  • मनोज कुमार (2008) को प्रमोट करके इंस्पेक्टर जनरल (हेडक्वार्टर), बिहार के पद पर तैनात किया गया है।
  • संजय कुमार (2008) को प्रमोट करके इंस्पेक्टर जनरल, बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस की जिम्मेदारी दी गई है।
  • विवेकानंद (2008) को प्रमोट करके इंस्पेक्टर जनरल, पूर्णिया जोन के पद पर ट्रांसफर किया गया है।

पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) स्तर

  • पुष्कर आनंद (2009) अब बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-8, बेगूसराय के कमांडेंट होंगे और उनके पास BSAP-19 का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा।
  • तौहीद परवेज (2010) को पुलिस उप महानिरीक्षक, आधुनिकीकरण के रूप में नियुक्त किया गया है।
  • प्रमोद कुमार मंडल (2010) अब पुलिस उप महानिरीक्षक, SCRB के रूप में कार्य करेंगे।
  • आदित्य कुमार (2011) को पुलिस अधीक्षक, अपराध जांच विभाग (CID) के रूप में नियुक्त किया गया है।
  • आशीष भारती (2011) को पुलिस उप महानिरीक्षक, निषेध और ANTF, पटना के रूप में तैनात किया गया है।
  • डॉ. स्वप्ना गौतम मेश्राम (2011) को पुलिस उप महानिरीक्षक, SCRB के रूप में नई जिम्मेदारी दी गई है।
  • अवकाश कुमार (2012) को पुलिस उप महानिरीक्षक, साइबर अपराध और सुरक्षा इकाई के पद पर पदोन्नत किया गया है।
  • आनंद कुमार (2012) को पदोन्नति के बाद पुलिस उप महानिरीक्षक, कानून और व्यवस्था, बिहार के रूप में नियुक्त किया गया है।
  • कुमार आशीष (2012) अब नए पुलिस उप महानिरीक्षक, कोसी रेंज, सहरसा होंगे।
  • रवि रंजन कुमार (2012) को पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस कल्याण के रूप में तैनात किया गया है।
  • दीपक रंजन (2012) को पुलिस उप महानिरीक्षक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर के पद पर पदोन्नत किया गया है।
  • डॉ. इनामुल हक मेंगनु (2012) अब पुलिस उप महानिरीक्षक, रेलवे पुलिस रेंज, पटना के रूप में कार्य करेंगे।
  • अमीर जावेद (2012) को पदोन्नति के बाद DIG (कमजोर वर्ग और महिला प्रकोष्ठ), CID के रूप में नियुक्त किया गया है। अशोक कुमार सिंह (2012) अब पुलिस उप महानिरीक्षक, बिहार मानवाधिकार आयोग होंगे।
  • संजय कुमार सिंह (2012) को पुलिस उप महानिरीक्षक (संचालन), विशेष कार्य बल (STF) के पद पर पदोन्नत किया गया है।
  • राजीव रंजन-1 (2012) अब पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रावधान के रूप में तैनात होंगे। राकेश कुमार सिन्हा (2012) को प्रमोशन के बाद डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के पद पर नियुक्त किया गया है।
  • अजय कुमार पांडे (2012) को भी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के पद पर तैनात किया गया है।
  • नीरज कुमार सिंह (2012) को डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (ऑपरेशंस), STF के पद पर प्रमोट किया गया है।
  • सुशांत कुमार सरोज (2012) को डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ट्रैफिक, बिहार की जिम्मेदारी दी गई है।
  • राजीव रंजन-2 (2012) अब डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मानवाधिकार के रूप में काम करेंगे।
  • रमन कुमार चौधरी (2012) का ट्रांसफर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ट्रेनिंग के पद पर किया गया है।
  • मनोज कुमार तिवारी (2012) अब मिथिला जोन, दरभंगा के नए डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होंगे।
  • शैलेश कुमार सिन्हा (2012) को बेगूसराय जोन का नया डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है।
  • सत्यनारायण कुमार (2012) को डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस (उत्तरी डिवीजन), मुजफ्फरपुर के पद पर नियुक्त किया गया है।
  • रमाशंकर राय (2012) अब डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ERSS, पटना के पद पर तैनात होंगे।
  • सुशील कुमार (2012) को डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कानूनी मामले और नियम के पद पर नियुक्त किया गया है।
  • दिलनवाज अहमद (2012) अब डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस-सह-कमांडेंट, बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस-14, पटना होंगे।

SSP और SP लेवल पर ट्रांसफर

  • संतोष कुमार (2014) को किशनगंज का नया सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है।
  • कंटेश कुमार मिश्रा (2015) को मुजफ्फरपुर का नया सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है।
  • जितेंद्र कुमार (2015) को अररिया का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाया गया है।
  • विनय तिवारी (2015) अब गोपालगंज के नए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होंगे।
  • हृदय कांत (2015) को एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (ATS) का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है।
  • सुशील कुमार (2015) को गया का नया सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है।
  • विद्या सागर (2016) को रेलवे पुलिस, जमालपुर का सुपरिटेंडेंट बनाया गया है।
  • अनंत कुमार राय (2016) अब रेलवे पुलिस, पटना के सुपरिटेंडेंट का कार्यभार संभालेंगे।
  • प्रमोद कुमार यादव (2017) भागलपुर के नए सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होंगे।
  • विनीत कुमार (2017) को सारण का नया सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है।
  • मनीष कुमार (2017) को स्पेशल ब्रांच में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (B) के पद पर तैनात किया गया है।
  • ललित मोहन शर्मा (2017) अब कमांडेंट, बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस-1, पटना होंगे।
  • सागर कुमार (2018) को पटना का नया ट्रैफिक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है।
  • वैभव शर्मा (2018) को साइबर रिसर्च एंड ऑपरेशंस, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट में SP नियुक्त किया गया है।
  • पूरन कुमार झा (2018) सिवान के नए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होंगे।
  • नवजोत सिमी (2018) को अरवल का नया सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है।
  • आलोक (2018) अब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (D), क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के रूप में काम करेंगे।
  • अजय कुमार (2018) को कमांडेंट, बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस-5, पटना नियुक्त किया गया है।
  • अंजनी कुमार (2018) को स्पेशल टास्क फोर्स (STF) में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (ऑपरेशंस) नियुक्त किया गया है।
  • रविश कुमार (2018) को अब कमांडेंट, बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस-13, दरभंगा के पद पर तैनात किया जाएगा।
  • रामानंद कौशल (2018) को बगहा का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है।
  • अवधेश दीक्षित (2019) अब लखीसराय के नए पुलिस अधीक्षक होंगे।
  • शुभांक मिश्रा (2019) को शिवहर का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है।
  • श्री राज (2019) अपने वर्तमान पद एसपी भोजपुर के साथ-साथ कमांडेंट, माउंटेड स्पेशल आर्म्ड पुलिस, आरा का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे।
  • अपराजित (2020) जहानाबाद के नए पुलिस अधीक्षक होंगे।
  • विक्रम सिहाग (2020) को वैशाली का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।
  • कोटा किरण कुमार (2021) अब गया के नए सिटी पुलिस अधीक्षक होंगे।
  • मोहम्मद मोहिबुल्लाह अंसारी (2021) को मुजफ्फरपुर का नया सिटी पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है।
  • शैलेंद्र सिंह (2021) भागलपुर के नए सिटी पुलिस अधीक्षक होंगे।

सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर (SDPO) लेवल

  • संकेत कुमार (2022) को तारापुर, मुंगेर का सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर नियुक्त किया गया है।
  • दिव्यांजलि जायसवाल (2022) अब पटना की नई सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर-2 (कानून और व्यवस्था) होंगी।
  • साक्षी कुमारी (2022) को गोगरी, खगड़िया का सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर नियुक्त किया गया है।
  • राजेश कुमार नंबर 1 को कमांडेंट, SDRF, पटना के पद पर तैनात किया गया है।

bihar politics

Updated on:

09 Jan 2026 06:42 pm

Published on:

09 Jan 2026 06:24 pm

बिहार में एक साथ 71 IPS अधिकारियों का तबादला, प्रीता वर्मा और कुन्दन कृष्णन समेत कई दिग्गजों की बदली जिम्मेदारी

