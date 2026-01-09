बिहार में एक साथ 71 IPS अधिकारियों का तबादला, प्रीता वर्मा और कुन्दन कृष्णन समेत कई दिग्गजों की बदली जिम्मेदारी

Bihar IPS Transfer: बिहार सरकार ने एक साथ भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 71 अधिकारियों के बड़े पैमाने पर ट्रांसफर और नई पोस्टिंग का आदेश जारी किया है। गृह विभाग द्वारा शुक्रवार (9 जनवरी, 2026) को जारी नोटिफिकेशन नंबर 461 में प्रीता वर्मा और कुंदन कृष्णन सहित कई सीनियर IPS अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव शामिल है। इस अधिसूचना के तहत सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP) से लेकर डायरेक्टर जनरल (DG), एडिशनल डायरेक्टर जनरल (ADG) और सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर (SDPO) तक, अलग-अलग लेवल पर एक बड़ा फेरबदल किया गया है।