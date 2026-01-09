तेज प्रताप यादव के घर दही-चूड़ा खाएंगे लालू यादव? पिता से मुलाकात के बाद क्या बोले JJD प्रमुख

तेज प्रताप यादव ने इस भोज में शामिल होने के लिए पहले ही बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया है। वह राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी न्योता भेज रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी इस भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा, तेज प्रताप ने संतोष कुमार सुमन (बिहार सरकार में मंत्री और जीतन राम मांझी के बेटे) और दीपक प्रकाश (बिहार सरकार में मंत्री और उपेन्द्र कुशवाहा के बेटे) सहित NDA के कई अन्य नेताओं से भी मुलाकात की है और उन्हें भी पर्सनली इनवाइट किया है।