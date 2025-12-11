11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार पुलिस का ‘ऑपरेशन लंगड़ा’ क्या है? जो कुख्यात अपराधियों पर कहर बनकर टूट रहा

बिहार पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा वॉन्टेड अपराधियों को जिंदा पकड़ने की एक सख्त स्ट्रैटेजी है। 2025 में शुरू हुए इस कैंपेन की वजह से कई जिलों में लगातार एनकाउंटर्स हुए हैं।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 11, 2025

बिहार पुलिस

बिहार पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा (फोटो- AI)

बिहार पुलिस ने राज्य में अपराध को रोकने के लिए सख्त रणनीति अपनाई है, जिसे 'ऑपरेशन लंगड़ा' नाम दिया गया है। पटना, बेगूसराय, दरभंगा और छपरा जैसे जिलों में कुख्यात अपराधियों के साथ हुई मुठभेड़ों की एक सीरीज़ के कारण यह ऑपरेशन हाल ही में सुर्खियों में रहा है। इन मुठभेड़ों से यह साफ हो गया है कि राज्य की नई कानून-व्यवस्था नीति अब ज़ीरो-टॉलरेंस अप्रोच पर आ गई है। इस ऑपरेशन का मकसद अपराधियों को खत्म करना नहीं है, बल्कि उन्हें पैरों में गोली मारकर पकड़ना है ताकि वे भाग न सकें। इससे वे पुलिस पर फायरिंग नहीं कर पाते हैं, जिससे आगे की पूछताछ और कोर्ट ट्रायल संभव हो पाता है।

कैसे काम करता है ‘ऑपरेशन लंगड़ा’?

इस ऑपरेशन के तहत जैसे ही पुलिस को किसी वांटेड अपराधी की लोकेशन मिलती है, टीम उसे पकड़ने के लिए पहुंचती है। अगर आरोपी भागने की कोशिश करता है, हथियार निकालता है या पुलिस पर फायरिंग करता है तो चेतावनी देने के बाद पुलिस उसके निचले हिस्से पर गोली चलाती है। इसके पीछे का मकसद यही है कि अपराधी घायल होकर गिर जाए, भाग न पाए और पुलिस बिना किसी जानलेवा जोखिम के उसे जिंदा काबू कर ले। यही कारण है कि अब राज्यभर में अपराधियों के पैरों में गोली लगने के बाद पकड़े जाने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं।

कब और क्यों शुरू हुआ ऑपरेशन?

'ऑपरेशन लंगड़ा’ की शुरुआत जून 2025 के आसपास तब की गई, जब पटना समेत कई जिलों में लूट, रंगदारी, हत्या और गैंगवार की घटनाएं अचानक बढ़ गई थीं। डीजीपी विनय कुमार के नेतृत्व में इस स्पेशल रणनीति को तैयार किया गया। वहीं नई सरकार बनने और सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद इस अभियान की रफ्तार और भी तेज हो गई। नई सरकार बनने के बाद 32 दिनों में अब तक चार एनकाउंटर हो चुके हैं।

पुलिस क्यों अपना रही है यह रणनीति?

बिहार पुलिस का तर्क साफ है कि अगर अपराधी गोलीबारी करे या भागने की कोशिश करे, तो उसे जिंदा पकड़ना ही सबसे सुरक्षित तरीका है। पैर में गोली लगने से अपराधी भाग नहीं सकता और न ही उसकी जान जाती है। ऐसे में अपराधी पुलिस या आम लोगों पर गोली नहीं चला सकता। पुलिस को अपराधी से पूछताछ का मौका भी मिलता है जिससे बड़े गैंग बेनकाब हो सकते हैं।

कई जिलों में लगातार सफलताएं

बेगूसराय, सारण, पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा समेत की अन्य जगहों पर पिछले कुछ महीनों में कई कुख्यात अपराधियों को ‘लंगड़ा’ करके पकड़ा गया। इनमें रंगदारी मांगने वाले, लूटकांड के आरोपी, गैंगस्टर और हत्या के मामलों में वांछित लोग शामिल हैं। सबसे ताजा उदाहरण है पटना में कुख्यात राकेश कुमार का एनकाउंटर है, जिसमें पुलिस पर फायरिंग करने के बाद उसे पैरों में गोली मारी गई और जिंदा गिरफ्तार किया गया।

नई सरकार में अब तक 4 एनकाउंटर

गृह विभाग का कार्यभार संभालने के बाद सम्राट चौधरी ने साफ़ संदेश दिया था कि अपराधी या तो जेल में होंगे या उन्हें अपने कामों का अंजाम भुगतना पड़ेगा। उनके पद संभालने के तुरंत बाद, कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय बेगूसराय में एनकाउंटर में घायल हो गया और उसे पकड़ लिया गया। इसी तरह छपरा में अजय राय और शिकारी राय के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। अब, पटना में एक एनकाउंटर हुआ है। कुल मिलाकर, सम्राट चौधरी के पद संभालने के बाद से चार बड़े एनकाउंटर हो चुके हैं।

आखिर क्यों पड़ा इसका नाम ‘ऑपरेशन लंगड़ा’?

क्योंकि इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा परिणाम है अपराधी गोली लगने के बाद लंगड़ा होकर भागने से रहा। नाम भले थोड़ा कठोर लगे, लेकिन बिहार पुलिस इसे एक सर्जिकल स्ट्राइक मॉडल में बदल चुकी है अपराधियों की कमर तोड़ने वाला मॉडल।

ये भी पढ़ें

Cyber Fraud Alert: PK की जन सुराज के नाम पर ठगी! फर्जी अकाउंट बना पैसे मांग रहे ठग, प्रदेश अध्यक्ष ने किया अलर्ट
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

11 Dec 2025 01:08 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार पुलिस का ‘ऑपरेशन लंगड़ा’ क्या है? जो कुख्यात अपराधियों पर कहर बनकर टूट रहा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.