बिहार पुलिस का ‘ऑपरेशन लंगड़ा’ क्या है? जो कुख्यात अपराधियों पर कहर बनकर टूट रहा

बिहार पुलिस ने राज्य में अपराध को रोकने के लिए सख्त रणनीति अपनाई है, जिसे 'ऑपरेशन लंगड़ा' नाम दिया गया है। पटना, बेगूसराय, दरभंगा और छपरा जैसे जिलों में कुख्यात अपराधियों के साथ हुई मुठभेड़ों की एक सीरीज़ के कारण यह ऑपरेशन हाल ही में सुर्खियों में रहा है। इन मुठभेड़ों से यह साफ हो गया है कि राज्य की नई कानून-व्यवस्था नीति अब ज़ीरो-टॉलरेंस अप्रोच पर आ गई है। इस ऑपरेशन का मकसद अपराधियों को खत्म करना नहीं है, बल्कि उन्हें पैरों में गोली मारकर पकड़ना है ताकि वे भाग न सकें। इससे वे पुलिस पर फायरिंग नहीं कर पाते हैं, जिससे आगे की पूछताछ और कोर्ट ट्रायल संभव हो पाता है।