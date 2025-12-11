11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Cyber Fraud Alert: PK की जन सुराज के नाम पर ठगी! फर्जी अकाउंट बना पैसे मांग रहे ठग, प्रदेश अध्यक्ष ने किया अलर्ट

Cyber Fraud Alert: जन सुराज के नाम पर : फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर समर्थकों से पैसे मांगे जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने अलर्ट जारी कर कहा कि जन सुराज किसी से फोन कर चंदा नहीं मांगती, संदिग्ध मैसेज तुरंत साइबर सेल को भेजें।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 11, 2025

प्रशांत किशोर (जनसुराज नेता)

Cyber Fraud Alert: बिहार में साइबर ठगों ने अब प्रशांत किशोर (PK) की जन सुराज पार्टी का नाम भी अपने फ्रॉड नेटवर्क में जोड़ लिया है। सोशल मीडिया, व्हाट्सऐप और फेसबुक पर पार्टी नेताओं की नकली प्रोफाइल बनाकर पैसे वसूले जा रहे हैं। मामला बड़ा होने पर जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने बुधवार को सोशल मीडिया पर आधिकारिक रूप से अलर्ट जारी किया और लोगों को सावधान रहने की अपील की।

सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर ठगी का खेल

पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जन सुराज नेताओं, विशेष तौर पर शीर्ष पदाधिकारियों के नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल कर नकली अकाउंट बनाए जा रहे हैं। इन अकाउंट्स से समर्थकों को कॉल और मैसेज भेजे जा रहे हैं, जिनमें पार्टी फंड, सदस्यता शुल्क या किसी "आपात कार्य" के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं। मनोज भारती ने एक्स पर लिखा कि यह न सिर्फ साइबर अपराध है, बल्कि सोची-समझी साजिश भी लगती है, जिसका उद्देश्य जन सुराज पार्टी की छवि को खराब करना है। उनके अनुसार, ठग जानबूझकर PK की लोकप्रियता और तेजी से बढ़ते संगठनात्मक नेटवर्क का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।

जन सुराज किसी से फोन कर पैसे नहीं मांगता- मनोज भारती

अलर्ट मैसेज जारी करते हुए जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने साफ कहा कि पार्टी किसी भी परिस्थिति में फोन या मैसेज के जरिए लोगों से पैसे नहीं मांगती। उन्होंने चेतावनी देते हुए लिखा कि ऐसे संदेश पूरी तरह फर्जी हैं और इनमें बिल्कुल भी न फंसें। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि किसी को इस तरह का कॉल, व्हाट्सऐप संदेश या फेसबुक/इंस्टाग्राम मैसेज मिले, तो तुरंत उसकी सूचना पार्टी को दें या नजदीकी साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराएं। भारती ने कहा कि ऐसे ठग पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से असहज हैं और जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि संगठन की विश्वसनीयता को धक्का लगे।

ठगों का तरीका: फोटो, नाम और पद का गलत इस्तेमाल

साइबर ठगों का तरीका बेहद चालाकी भरा है। पहले वे किसी जन सुराज नेता की फोटो डाउनलोड करते हैं, फिर उसी नाम और पद के साथ फर्जी अकाउंट बनाते हैं। इसके बाद वे समर्थकों को डायरेक्ट मैसेज भेजते हैं, जिसमें वह खुद को पार्टी का वरिष्ठ पदाधिकारी बताकर वित्तीय सहायता की मांग करते हैं। कई मामलों में ठगों ने संगठन में उच्च पद दिलाने, जन सुराज में नौकरी दिलाने या प्रशांत किशोर से सीधी मुलाकात कराने जैसे लालच भी दिए हैं। यह ठगी उतनी ही संगठित लगती है जितनी पहले बिहार में फर्जी सरकारी नौकरी और योजनाओं के नाम पर चलती रही है।

किसी लिंक पर क्लिक न करें, किसी QR कोड से भुगतान न करें

जन सुराज की ओर से लोगों को साफ सलाह दी गई है कि किसी संदिग्ध लिंक, QR कोड या बैंक ट्रांसफर की मांग पर प्रतिक्रिया न दें। मनोज भारती ने पोस्ट में कहा कि अगर कोई जन सुराज का नाम लेकर पैसे मांगता है, तो समझ जाइए कि वह ठग है। पार्टी का इससे कोई लेना-देना नहीं।

ये भी पढ़ें

Bihar Politics: ओवैसी के 5 विधायकों पर नजरें टिकीं… क्या बिहार में फिर से होगा 2020 वाला खेल? AIMIM प्रदेश अध्यक्ष ने तोड़ी चुप्पी
पटना
असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश को समर्थन देने की कही बात

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

11 Dec 2025 09:58 am

Published on:

11 Dec 2025 09:57 am

Hindi News / Bihar / Patna / Cyber Fraud Alert: PK की जन सुराज के नाम पर ठगी! फर्जी अकाउंट बना पैसे मांग रहे ठग, प्रदेश अध्यक्ष ने किया अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.