Cyber Fraud Alert: PK की जन सुराज के नाम पर ठगी! फर्जी अकाउंट बना पैसे मांग रहे ठग, प्रदेश अध्यक्ष ने किया अलर्ट

अलर्ट मैसेज जारी करते हुए जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने साफ कहा कि पार्टी किसी भी परिस्थिति में फोन या मैसेज के जरिए लोगों से पैसे नहीं मांगती। उन्होंने चेतावनी देते हुए लिखा कि ऐसे संदेश पूरी तरह फर्जी हैं और इनमें बिल्कुल भी न फंसें। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि किसी को इस तरह का कॉल, व्हाट्सऐप संदेश या फेसबुक/इंस्टाग्राम मैसेज मिले, तो तुरंत उसकी सूचना पार्टी को दें या नजदीकी साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराएं। भारती ने कहा कि ऐसे ठग पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से असहज हैं और जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि संगठन की विश्वसनीयता को धक्का लगे।