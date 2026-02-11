RJD ने नीतीश को बताया अचेत और बेसुध, JDU ने तेजस्वी को जोकर; सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग

Bihar Politics: बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बीच तीखी नोकझोंक के बाद बिहार की राजनीति गरमा गई है। RJD और तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री पर हमला कर रहे हैं, वहीं जेडीयू भी पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अब दोनों पार्टियों की बयानबाजी सड़क से सोशल मीडिया पर आ गई है, इस बहस के केंद्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं। दोनों पार्टियों के ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तीखी, पर्सनल और बहुत ज्यादा आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है।