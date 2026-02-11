RJD ने नीतीश को बताया अचेत और बेसुध, JDU ने तेजस्वी को जोकर; सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग

सोशल मीडिया पर छिड़ी जदयू और राजद के बीच जंग
Bihar Politics: बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बीच तीखी नोकझोंक के बाद बिहार की राजनीति गरमा गई है। RJD और तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री पर हमला कर रहे हैं, वहीं जेडीयू भी पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अब दोनों पार्टियों की बयानबाजी सड़क से सोशल मीडिया पर आ गई है, इस बहस के केंद्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं। दोनों पार्टियों के ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तीखी, पर्सनल और बहुत ज्यादा आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है।
राजद की ओर से लगातार कई पोस्ट किए गए जिनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर महिलाओं के सम्मान को लेकर सवाल खड़े किए गए। एक पोस्ट में लिखा गया कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा पूर्व महिला मुख्यमंत्री के लिए आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग राज्य की माताओं-बहनों का अपमान है। दूसरे पोस्ट में कहा गया कि मुख्यमंत्री “मानसिक रूप से अस्वस्थ” हैं और उनके व्यवहार के विरोध में विधायकों ने विधानसभा और परिषद परिसर में नारेबाजी की।
राजद ने यह नैरेटिव भी बनाया कि अगर शीर्ष नेतृत्व की भाषा ऐसी होगी तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। कुछ पोस्ट में पुलिस व्यवस्था पर भी निशाना साधते हुए कहा गया कि जब सत्ता का रवैया ही आक्रामक है, तो आम महिलाओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। एक अन्य पोस्ट में दावा किया गया कि विपक्ष जब अपराध, बलात्कार या कानून-व्यवस्था पर सवाल पूछता है, तब जवाब देने के बजाय व्यक्तिगत हमले किए जाते हैं।
जदयू ने जवाब देने में एक पल की देरी नहीं की। पार्टी के पोस्ट में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अतीत, उनके परिवार और भ्रष्टाचार के मामलों का जिक्र प्रमुखता से किया गया। एक पोस्ट में कहा गया कि जो लोग खुद गंभीर आरोपों में रहे हैं, वे अब नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं। कई पोस्ट में उनकी शिक्षा और राजनीतिक परिपक्वता पर भी कटाक्ष किया गया। लिखा गया कि जब तर्क खत्म हो जाते हैं तो गाली शुरू हो जाती है।
एक वीडियो पोस्ट के साथ यह संदेश दिया गया कि शिष्टाचार पर भाषण देने वालों को पहले अपनी पार्टी के पुराने व्यवहार पर नजर डालनी चाहिए। जदयू का जोर इस बात पर रहा कि मुख्यमंत्री सुशासन की राजनीति के प्रतीक हैं, जबकि विपक्ष ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है।
