40 साल पहले पति ने की पत्नी की हत्या, पहचान बदलकर अलग-अलग शहरों में काटी जिंदगी, अब बुढ़ापे में पहुंचा जेल

दिल्ली पुलिस ने एक बुज़ुर्ग व्यक्ति को 40 साल पुराने पत्नी हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी पर आरोप है कि उसने 1986 में पूर्वी दिल्ली में अपनी पत्नी की हत्या की थी। पुलिस के अनुसार, आरोपी चंद्रशेखर प्रसाद, जो बिहार के नालंदा का रहने वाला है, घटना के बाद से लगातार फरार था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह पंजाब, बिहार, हरियाणा और दिल्ली समेत अलग-अलग जगहों पर अपनी पहचान छिपाकर रहता था। प्रसाद 1969 में दिल्ली आया था और एक अखबार में कंपोजर के रूप में काम करता था। उसने 1971 में मृतका से शादी की थी और यह दंपति शकरपुर इलाके में रहता था।