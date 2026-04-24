रेप पीड़िता के परिवार से मिल रो पड़े पप्पू यादव, कहा- मुझे गाली दीजिए, पर इस पिता का दर्द समझिए

मुलाकात के दौरान मृतका की मां ने पप्पू यादव को बताया कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। साक्ष्य मिटाने के लिए अपराधियों ने शव को घर में फंदे से लटका दिया ताकि इसे आत्महत्या का रूप दिया जा सके। परिजनों का दावा है कि घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि वहां कोई फांसी लगा सके। पप्पू यादव ने भी इस बात का समर्थन करते हुए कहा कि यह स्पष्ट रूप से एक जघन्य हत्या है और इसे दबाने की कोशिश की जा रही है।