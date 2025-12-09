9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

वेतन को लेकर 6 लाख शिक्षकों की टेंशन खत्म, बिहार सरकार ने तय कर दी सैलरी की फिक्स डेट, जानिए खाते में किस दिन आएगी रकम

Bihar Teacher Salary: बिहार के करीब 6 लाख शिक्षकों की वेतन को लेकर सदियों पुरानी टेंशन खत्म हो चुकी है। अब हर महीने की पहली तारीख को वेतन मिलना तय हो गया है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 09, 2025

Bihar Teacher Salary: बिहार सरकार ने सरकारी शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए उनके वेतन भुगतान की फिक्स डेट तय कर दी है। अब राज्य के कक्षा 1 से 12 तक के करीब 6 लाख सरकारी शिक्षकों को हर हाल में हर महीने की पहली तारीख को वेतन मिलेगा। शिक्षा विभाग ने इसे लेकर नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी कर दी है, जिससे वेतन भुगतान में होने वाली देरी की समस्या लगभग खत्म हो जाएगी।

1 तारीख को सीधे खाते में पहुंचेगी सैलरी

नई व्यवस्था के तहत अब प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी नियमित शिक्षक, साथ ही संस्कृत, मदरसा शिक्षक और रात्रि प्रहरी को भी हर महीने की 1 तारीख को वेतन मिलना तय हो गया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि अब वेतन भुगतान को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

BEO भेजेंगे एटेनडेंस रिपोर्ट

शिक्षा विभाग द्वारा जारी SOP के अनुसार वेतन भुगतान की पूरी टाइमलाइन तय कर दी गई है। जिसके तहत अब हर महीने की 20 से 25 तारीख के बीच प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) शिक्षकों की अनुपस्थिति की रिपोर्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) को भेजेंगे।

इसके बाद 25 तारीख तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) वेतन पत्रक तैयार करेंगे। 26 तारीख को वेतन पत्रक कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा। 30 तारीख तक कोषागार पदाधिकारी इसे स्वीकृति देंगे। इसके बाद महीने की 1 तारीख को शिक्षकों के खाते में वेतन ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

मदरसा और संस्कृत शिक्षकों के लिए भी वही व्यवस्था

अल्पसंख्यक, मदरसा और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों के लिए भी अलग से टाइमलाइन तय की गई है। जिसके अनुसार अब हर महीने की 20 से 22 तारीख के बीच उपस्थिति विवरण भेजा जाएगा। उसके बाद वही प्रक्रिया अपनाकर 1 तारीख को वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

वर्षों पुरानी समस्या का स्थायी समाधान

अब तक शिक्षकों को वेतन के लिए कई-कई हफ्तों तक इंतजार करना पड़ता था। कभी फाइल अटकने, कभी उपस्थिति रिपोर्ट देर से पहुंचने तो कभी कोषागार स्तर पर देरी की शिकायतें आती थीं। इससे शिक्षकों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। नई SOP लागू होने के बाद यह समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी।

शिक्षा विभाग का सख्त संदेश

शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि अगर किसी जिले में तय समयसीमा के बावजूद वेतन भुगतान में देरी होती है, तो संबंधित अधिकारियों पर जवाबदेही तय की जाएगी। विभाग का कहना है कि यह व्यवस्था सिर्फ आदेश नहीं, बल्कि हर हाल में लागू होगी।

ये भी पढ़ें

तेज प्रताप यादव की राह पर रितु जायसवाल? बना सकती हैं नई पार्टी, महिलाओं-युवाओं पर बड़ा दांव
पटना
bihar politics

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

09 Dec 2025 06:43 am

Published on:

09 Dec 2025 06:42 am

Hindi News / Bihar / Patna / वेतन को लेकर 6 लाख शिक्षकों की टेंशन खत्म, बिहार सरकार ने तय कर दी सैलरी की फिक्स डेट, जानिए खाते में किस दिन आएगी रकम

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.