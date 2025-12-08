8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

तेज प्रताप यादव की राह पर रितु जायसवाल? बना सकती हैं नई पार्टी, महिलाओं-युवाओं पर बड़ा दांव

Bihar Politics: RJD से निष्कासन के बाद रितु जायसवाल ने नई राजनीतिक पार्टी बनाने का संकेत दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया X पर इसे लेकर एक पोस्ट किया है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 08, 2025

bihar politics

रितु जायसवाल (Photo-X @activistritu)

Bihar Politics:बिहार की राजनीति में एक और नए राजनीतिक प्रयोग की आहट सुनाई देने लगी है। राष्ट्रीय जनता दल से निष्कासित नेता रितु जायसवाल ने साफ कर दिया है कि वे आने वाले महीनों में नई राजनीतिक पार्टी बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही हैं। उन्होंने यह संकेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए दिया, जिसमें उन्होंने महिलाओं और युवाओं को केंद्र में रखकर नई राजनीति की बात कही।

रितु जायसवाल ने अपने पोस्ट में लिखा कि वे बिहार के युवाओं, खासकर महिलाओं से सीधा संवाद करेंगी और उसी संवाद के निष्कर्ष के आधार पर एक नई पार्टी के गठन पर निर्णय लेंगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी प्रस्तावित पार्टी में महिलाओं को सम्मानजनक प्रतिनिधित्व मिलेगा, युवाओं को नेतृत्व में आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा और टिकटों की खरीद-फरोख्त जैसी परंपराओं के लिए कोई जगह नहीं होगी। रितु जायसवाल ने बिना किसी पार्टी का नाम लिए मौजूदा राजनीतिक संस्कृति पर कड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी बनती है, तो उसमें परिवारवाद के लिए कोई स्थान नहीं होगा।

RJD से निष्कासन के बाद बदली दिशा

रितु जायसवाल को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में परिहार सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था। यह फैसला पार्टी अनुशासन के उल्लंघन के आधार पर लिया गया। इससे पहले वे लगातार पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ती रही थीं। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी वे राजद के टिकट पर परिहार से उतरी थीं, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में शिवहर सीट से भी उन्होंने राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वहां भी उन्हें सफलता नहीं मिली। 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जब निर्दलीय मैदान में उतरने का फैसला किया, तब यह स्पष्ट हो गया था कि पार्टी और उनके रिश्ते तनावपूर्ण हो चुके हैं।

चुनाव में निर्दलीय दिखाई ताकत

हाल के विधानसभा चुनाव में परिहार सीट से बीजेपी की गायत्री देवी ने जीत दर्ज की, लेकिन रितु जायसवाल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 65 हजार से अधिक वोट हासिल कर पार्टी उम्मीदवार को पीछे छोड़ दिया। इसी परिणाम के बाद अब वे अपने राजनीतिक भविष्य को एक नई पार्टी के जरिए गढ़ने की तैयारी में जुट गई हैं।

तेज प्रताप यादव की राह पर रितु?

रितु जायसवाल का यह कदम उस राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जिसमें इससे पहले तेज प्रताप यादव ने भी राजद से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई थी। हालांकि उनकी पार्टी को चुनाव में खास सफलता नहीं मिल सकी, लेकिन रितु जायसवाल इस अनुभव से सीख लेकर अपनी रणनीति तय करने की कोशिश में दिख रही हैं।

महिलाओं और युवाओं पर बड़ा राजनीतिक दांव

रितु जायसवाल ने अपने पूरे संदेश का फोकस महिलाओं और युवाओं पर रखा है। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में महिलाओं को आज भी सीमित दायरे में रखा जाता है और युवाओं को केवल चुनावी भीड़ तक सीमित कर दिया जाता है। उनकी प्रस्तावित पार्टी इन दोनों वर्गों को निर्णायक भूमिका में लाने का काम करेगी।

ये भी पढ़ें

‘10 लाख दो वरना जान जाएगी…’ बिहार में JDU के MP और MLA को एक साथ मिली खौफनाक धमकी
सिवान
bihar crime news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

RJD

Published on:

08 Dec 2025 12:43 pm

Hindi News / Bihar / Patna / तेज प्रताप यादव की राह पर रितु जायसवाल? बना सकती हैं नई पार्टी, महिलाओं-युवाओं पर बड़ा दांव

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.