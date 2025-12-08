तेज प्रताप यादव की राह पर रितु जायसवाल? बना सकती हैं नई पार्टी, महिलाओं-युवाओं पर बड़ा दांव

रितु जायसवाल को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में परिहार सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था। यह फैसला पार्टी अनुशासन के उल्लंघन के आधार पर लिया गया। इससे पहले वे लगातार पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ती रही थीं। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी वे राजद के टिकट पर परिहार से उतरी थीं, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में शिवहर सीट से भी उन्होंने राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वहां भी उन्हें सफलता नहीं मिली। 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जब निर्दलीय मैदान में उतरने का फैसला किया, तब यह स्पष्ट हो गया था कि पार्टी और उनके रिश्ते तनावपूर्ण हो चुके हैं।