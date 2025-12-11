Bihar Weather: बिहार में बढ़ा ठंड का असर! 10 जिलों में 10 डिग्री से नीचे रहेगा तापमान, स्कूलों का समय भी बदला

मौसम विभाग के अनुसार बुधवार सुबह दर्ज किए गए न्यूनतम तापमान में बक्सर सबसे ठंडा जिला रहा, जहां पारा 8.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा जीरादेई में 9.1 डिग्री, अरवल में 9.6 डिग्री, मधेपुरा में 10.1 डिग्री और गया में 10.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। पटना में न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.1 डिग्री कम है। राज्य के उत्तर और दक्षिण दोनों हिस्सों में ठंड का असर महसूस किया जा रहा है, हालांकि दक्षिण बिहार में ठंड की तीखापन ज्यादा देखी जा रही है।