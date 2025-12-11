11 दिसंबर 2025,

पटना

Bihar Weather: बिहार में बढ़ा ठंड का असर! 10 जिलों में 10 डिग्री से नीचे रहेगा तापमान, स्कूलों का समय भी बदला

Bihar Weather: बिहार में ठंड ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 8 से 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, सुबह-शाम कोहरा और कनकनी बढ़ रही है, जबकि दिन में हल्की धूप से राहत मिल रही है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 11, 2025

Cold wave warning issued by IMD

Cold wave warning issued by IMD

Bihar Weather: पटना समेत पूरे बिहार में अब ठंड ने धीरे-धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह और रात के वक्त कनकनी बढ़ गई है और लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है, जबकि आने वाले 48 घंटों में ठंड और कोहरे का असर और बढ़ने की संभावना है। हालात को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव भी कर दिया है।

बक्सर बना बिहार का सबसे ठंडा जिला

मौसम विभाग के अनुसार बुधवार सुबह दर्ज किए गए न्यूनतम तापमान में बक्सर सबसे ठंडा जिला रहा, जहां पारा 8.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा जीरादेई में 9.1 डिग्री, अरवल में 9.6 डिग्री, मधेपुरा में 10.1 डिग्री और गया में 10.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। पटना में न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.1 डिग्री कम है। राज्य के उत्तर और दक्षिण दोनों हिस्सों में ठंड का असर महसूस किया जा रहा है, हालांकि दक्षिण बिहार में ठंड की तीखापन ज्यादा देखी जा रही है।

इन जिलों में 10 डिग्री से नीचे रहेगा तापमान

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 से 48 घंटे में अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, रोहतास और कैमूर जिलों में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री के बीच बना रहेगा। इसके अलावा सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, भागलपुर और खगड़िया में सुबह और रात के समय हल्का से मध्यम स्तर का कोहरा छाने की संभावना है। पछुआ हवाएं करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, जिससे ठंड का असर और बढ़ रहा है।

पटना में स्कूलों का समय बदला, DM का आदेश लागू

ठंड के बढ़ते असर को देखते हुए पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस. एम. ने सभी स्कूलों के संचालन समय में बदलाव का आदेश जारी किया है। नए आदेश के मुताबिक अब पटना जिले में किसी भी स्कूल का संचालन सुबह साढ़े 8 बजे से पहले नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है ताकि बच्चों को ठंड से होने वाली परेशानियों से बचाया जा सके।

पिछले 24 घंटे का मौसम कैसा रहा

पिछले 24 घंटों के दौरान बिहार के अधिकांश जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव दर्ज नहीं किया गया। राज्य का मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहा और आने वाले सात दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। पटना में बुधवार को अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले की तुलना में 0.8 डिग्री ज्यादा रहा। हालांकि न्यूनतम तापमान में गिरावट के कारण रात में ठंड ज्यादा महसूस की गई।

सुबह-शाम कोहरा, दिन में धूप का सहारा

सुबह की शुरुआत कई जिलों में हल्के से घने कोहरे के साथ हो रही है। पटना, गोपालगंज, बेतिया, बगहा समेत 10 से ज्यादा जिलों में सुबह-सुबह घना कोहरा देखने को मिला, जिससे सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित हुआ। हालांकि दिन चढ़ते ही धूप निकल रही है और मौसम सामान्य हो जाता है। रात के समय फिर से ठंड का असर तेज हो जा रहा है और लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं।

