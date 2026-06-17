‘450 रुपये का दूध और 900 रुपये की एक कप चाय’, अमेरिका के चायवाले की कमाई सुन चौंका बिहार का दूधवाला

Bihari Chaiguy Prabhakar Prasad: क्या आपको पता है कि भारत के नुक्कड़ और ढाबों पर 10 या 15 रुपये में मिलने वाली चाय सात समंदर पार हजारों किलोमीटर दूर कितने की हो सकती है? सोशल मीडिया पर इन दिनों बिहार के एक देसी दूधवाले और अमेरिका के लॉस एंजिल्स में रहने वाले एक सफल बिहारी एंटरप्रेन्योर के बीच हुई बातचीत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लॉस एंजिल्स में 'Chaiguy' के नाम से चाय बेचने वाले प्रभाकर प्रसाद ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो में प्रभाकर बिहार के एक दूधवाले को अमेरिका में दूध और चाय की कीमतें बताते हैं, तो दूधवाले के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक होता है।