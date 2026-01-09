महिला को प्रेग्नेंट करो और 10 लाख पाओ… बिहार में ‘अजीबोगरीब’ नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी

पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि इस सर्विस के लिए कई राज्यों के युवाओं को निशाना बनाया गया था, खासकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार के शहरों में। आरोपी पीड़ितों से UPI और डिजिटल वॉलेट के जरिए पैसे लेते थे। वे लोगों को फोन करके कहते थे, "सर, बस रजिस्टर कर लीजिए। हमारी कंपनी में महिलाएं हैं। उन्हें प्रेग्नेंट करवाइए और आपको 10 लाख रुपये का इनाम मिलेगा।" पुलिस ने बताया कि कई बेरोजगार युवाओं ने इसे सच मानकर पैसे दे चुके हैं।