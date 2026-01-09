9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

पटना

महिला को प्रेग्नेंट करो और 10 लाख पाओ… बिहार में ‘अजीबोगरीब’ नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी

Bihar Crime News: बिहार के नवादा में साइबर अपराधियों ने फर्जी नौकरी के मौके देकर युवाओं से लाखों रुपये ठग लिए। पुलिस ने दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस के बहाने लोगों से धोखाधड़ी करने की बात कबूल की।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Jan 09, 2026

bihar crime news

महिलाओं को प्रेग्नेंट करने के नाम पर ठगी (फोटो-पत्रिका)

Bihar Crime News: बिहार के नवादा जिले से साइबर क्राइम का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पुलिस को भी चौंका दिया है। हिसुआ थाना क्षेत्र में दो युवकों ने फर्जी नौकरियों का झांसा देकर युवाओं से लाखों रुपये ठग लिए। ठगी का तरीका इतना अजीब था कि आरोपी उन्हें फोन करके कहते थे, "रजिस्टर करो, अगर तुम किसी महिला को प्रेग्नेंट करोगे तो तुम्हें 10 लाख रुपये मिलेंगे।" कई लोगों ने इसे सच मानकर पैसे भेज दिए और ठगी का शिकार हो गए।

कैसे हुआ खुलासा?

यह पूरा मामला तब सामने आया जब हिसुआ और आसपास के इलाकों से इस तरह की ठगी की शिकायतें आने लगीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए नवादा के पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान ने तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई। टेक्निकल सर्विलांस, मोबाइल डेटा और लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर SIT ने हिसुआ थाना क्षेत्र के मनवां गांव में छापा मारा और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुखदेव प्रसाद के बेटे रंजन कुमार और अनिल प्रसाद के बेटे देवनांद कुमार के रूप में हुई है। पुलिस टीम ने उन्हें मौके पर ही तब पकड़ा जब वे अपने मोबाइल फोन पर कथित ग्राहकों को जॉब स्कीम समझा रहे थे।

कैसे करते थे ठगी?

जांच में पता चला कि आरोपी "ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब सर्विस" और "प्लेबॉय इंडिया प्रोजेक्ट" जैसी फर्जी सेवाओं के ऑपरेटर बनकर ठगी करते थे। ये सेवाएं दावा करती थीं कि रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन के बाद किसी महिला को प्रेग्नेंट करने पर कैंडिडेट को 10 लाख रुपये तक का इनाम मिलेगा। इसी बहाने वे रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर कई लोगों से ठगी करते थे।

पुलिस ने बताया कि आरोपी सिर्फ "प्रेग्नेंट जॉब" तक ही सीमित नहीं थे। वे धनी ऐप और SBI का इस्तेमाल करके कम ब्याज पर लोन दिलाने का वादा करके भी ग्राहकों को फंसाते थे। इस तरीके में ग्राहकों से पहले प्रोसेसिंग फीस, फिर डॉक्यूमेंटेशन और आखिर में सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता था। कई पीड़ितों ने बताया कि पेमेंट करने के बाद उनके फोन बंद कर दिए गए।

कई राज्यों के लोगों को बनाया निशाना

पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि इस सर्विस के लिए कई राज्यों के युवाओं को निशाना बनाया गया था, खासकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार के शहरों में। आरोपी पीड़ितों से UPI और डिजिटल वॉलेट के जरिए पैसे लेते थे। वे लोगों को फोन करके कहते थे, "सर, बस रजिस्टर कर लीजिए। हमारी कंपनी में महिलाएं हैं। उन्हें प्रेग्नेंट करवाइए और आपको 10 लाख रुपये का इनाम मिलेगा।" पुलिस ने बताया कि कई बेरोजगार युवाओं ने इसे सच मानकर पैसे दे चुके हैं।

पुलिस धोखेबाजों के नेटवर्क को ट्रैक कर रही है

SIT के ऑपरेशन में साइबर स्टेशन के इंचार्ज SI राहुल देव वर्मा, कांस्टेबल चुंचुन कुमार, सूरज कुमार और सुभाष कुमार शामिल थे। पुलिस ने बरामद मोबाइल फोन और सिम कार्ड फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं। फिलहाल, दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब धोखेबाजों के नेटवर्क को ट्रैक कर रही है ताकि और लोगों को शिकार होने से बचाया जा सके। अधिकारियों ने लोगों से ऐसी नौकरियों से सावधान रहने की अपील की है क्योंकि ज्यादा इनकम के ऑफर अक्सर बड़े स्कैम होते हैं।

ये भी पढ़ें

बिहार में एक साथ 71 IPS अधिकारियों का तबादला, प्रीता वर्मा और कुन्दन कृष्णन समेत कई दिग्गजों की बदली जिम्मेदारी
पटना
bihar ips transfer

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

crime news

Published on:

09 Jan 2026 09:10 pm

Hindi News / Bihar / Patna / महिला को प्रेग्नेंट करो और 10 लाख पाओ… बिहार में ‘अजीबोगरीब’ नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.