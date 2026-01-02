जारी है लापता की तलाश! BJP ने जारी किया तेजस्वी यादव का पोस्टर, पूछा- चिट्ठी न कोई संदेश, कहां तुम चले गए

तेजस्वी यादव (फोटो - X @BJP4Bihar)
Bihar Politics: नए साल की शुरुआत के साथ ही बिहार में राजनीतिक माहौल काफी गर्म हो गया है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर सार्वजनिक जीवन में उनकी सीमित मौजूदगी को लेकर सीधा और तीखा हमला किया है। BJP बिहार के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर जारी एक विवादित पोस्टर में तेजस्वी यादव के सार्वजनिक जीवन से गायब रहने पर सवाल उठाया गया है।
बीजेपी द्वारा शेयर किए गए पोस्टर का टाइटल है, “बीता साल, लेकिन जारी जारी है लापता की तलाश!” पोस्टर में तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ उन्हें निशाने पर लेते हुए उनकी पहचान “चारा घोटाले के दोषी लालू प्रसाद यादव के छोटे पुत्र” के रूप में कराई गई है। पोस्टर में उम्र 36 वर्ष लिखी गई है। पोस्टर के निचले हिस्से में फिल्म दुश्मन के मशहूर गीत की पंक्तियां लिखी गई हैं, “चिट्ठी न कोई संदेश, ना जाने कौन सा देश, कहां तुम चले गए”।
बीजेपी का आरोप है कि चुनाव परिणाम आने के बाद तेजस्वी यादव हार का सामना करने के बजाय यूरोप में छुट्टियां मना रहे हैं। पार्टी का कहना है कि बिहार में इस वक्त कई मुद्दे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की आवाज सुनाई नहीं दे रही। बीजेपी नेताओं का दावा है कि तेजस्वी की गैर-मौजूदगी से विधानसभा में विपक्ष कमजोर पड़ा है और जनता के सवालों को मजबूती से उठाने वाला कोई नहीं दिख रहा।
इस बीच 2 जनवरी को तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जरूर किया, लेकिन उसमें उन्होंने अपनी गैर-मौजूदगी या विदेश यात्रा को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उन्होंने उत्तराखंड सरकार की मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल द्वारा दिए गए विवादित बयान, “बिहार में 20-25 हजार में महिलाएं मिल जाती हैं” पर तीखा हमला बोला। तेजस्वी यादव ने लिखा कि BJP नेता कह रहे है कि 10 हजार रुपये में महिलाओं का वोट खरीदने के बाद अब बिहार से 20-25 हजार रुपये में लड़की ले आएंगे। भाजपाइयों की बिहार और महिलाओं के प्रति सदा से ही ऐसी विषैली सोच रही है।
गौरतलब है कि 1 जनवरी 2026 को तेजस्वी यादव ने नए साल की शुभकामनाएं दी थीं, लेकिन उस पोस्ट में भी उन्होंने अपनी लोकेशन या लंबे समय से सार्वजनिक मंचों से दूर रहने को लेकर कोई जानकारी नहीं दी। यही वजह है कि बीजेपी का हमला और तेज हो गया है।
