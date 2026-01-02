जारी है लापता की तलाश! BJP ने जारी किया तेजस्वी यादव का पोस्टर, पूछा- चिट्ठी न कोई संदेश, कहां तुम चले गए

इस बीच 2 जनवरी को तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जरूर किया, लेकिन उसमें उन्होंने अपनी गैर-मौजूदगी या विदेश यात्रा को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उन्होंने उत्तराखंड सरकार की मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल द्वारा दिए गए विवादित बयान, “बिहार में 20-25 हजार में महिलाएं मिल जाती हैं” पर तीखा हमला बोला। तेजस्वी यादव ने लिखा कि BJP नेता कह रहे है कि 10 हजार रुपये में महिलाओं का वोट खरीदने के बाद अब बिहार से 20-25 हजार रुपये में लड़की ले आएंगे। भाजपाइयों की बिहार और महिलाओं के प्रति सदा से ही ऐसी विषैली सोच रही है।