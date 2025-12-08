‘7 बम रखे हैं फैक्ट्री में…’ राजगीर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को उड़ाने की धमकी, ईमेल में ISI और DMK का भी जिक्र

Bihar News: बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित आयुध निर्माणी (ऑर्डिनेंस फैक्ट्री) को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से पूरे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। फैक्ट्री प्रबंधन को एक धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसमें फैक्ट्री और उसके ऑफिस परिसर में 7 बम लगाए जाने का दावा किया गया है। इस धमकी के बाद केंद्रीय और राज्य स्तर की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं। धमकी भरा यह ईमेल तमिलनाडु से भेजा गया बताया जा रहा है। ईमेल मिलते ही फैक्ट्री परिसर में तैनात सीआईएसएफ, स्थानीय पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पूरे परिसर की गहन तलाशी ली गई।