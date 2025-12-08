रहें सावधान! बिहार में इस दिन से हड्डियां गलाने वाली ठंड देगी दस्तक, 5 डिग्री तक गिरेगा तापमान

Bihar Weather: बिहार में ठंड ने अब अपना असली तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही मौसम का मिज़ाज तेजी से बदल रहा है और अगले कुछ दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक, 15 दिसंबर के बाद राज्य के कई हिस्सों में शीतलहर की दस्तक हो सकती है। इस दौरान की जिलों में रात का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की आशंका जताई गई है, जिससे लोगों को हड्डियां कंपा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ सकता है।