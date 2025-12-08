रहें सावधान! बिहार में इस दिन से हड्डियां गलाने वाली ठंड देगी दस्तक, 5 डिग्री तक गिरेगा तापमान

Cold wave and dense fog warning issued by IMD
Bihar Weather: बिहार में ठंड ने अब अपना असली तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही मौसम का मिज़ाज तेजी से बदल रहा है और अगले कुछ दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक, 15 दिसंबर के बाद राज्य के कई हिस्सों में शीतलहर की दस्तक हो सकती है। इस दौरान की जिलों में रात का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की आशंका जताई गई है, जिससे लोगों को हड्डियां कंपा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ सकता है।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर अब साफ तौर पर बिहार में भी दिखने लगा है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का सीधा प्रभाव मैदानी इलाकों की ठंडी हवाओं पर पड़ रहा है। बिहार में पछुआ हवा की रफ्तार बढ़ने से ठिठुरन और कड़ाके की सर्दी का एहसास कई गुना बढ़ गया है। दिन में धूप जरूर निकल रही है, लेकिन हवा की वजह से उसका असर बेअसर साबित हो रहा है।
राज्य के अधिकांश जिलों में सुबह और देर रात घना कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। कई इलाकों में विजिबिलिटी इतनी कम हो जा रही है कि वाहन चालकों के लिए सड़क पर चलना चुनौती बन गया है। खासकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, जमुई, बांका, पटना, गया, नवादा और औरंगाबाद में कोहरे का असर ज्यादा रहने का अनुमान है।
मौसम विभाग ने साफ संकेत दिया है कि 15 दिसंबर के बाद बिहार में शीतलहर का प्रकोप शुरू हो सकता है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। खासकर दक्षिण बिहार और पठारी इलाकों में ठंड का असर और तीखा रहने की संभावना है। दिन का अधिकतम तापमान भी सामान्य से नीचे 24 से 26 डिग्री के बीच रह सकता है।
बीते 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य के करीब 19 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास या उससे नीचे दर्ज किया गया है। सबसे कम तापमान भभुआ और आसपास के इलाकों में रिकॉर्ड किया गया है। पछुआ हवाओं की वजह से रात का तापमान और तेजी से गिर रहा है।
अब तक बिहार में ठंड का असर ज्यादातर सुबह और रात तक सीमित था, लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं। 15 दिसंबर के बाद दिन में भी ठंडी हवा का असर बढ़ जाएगा। धूप निकलने के बावजूद ठंड का अहसास बना रहेगा। कपकपी छुड़ाने वाली ठंड अब लोगों को गर्म कपड़े पहनने के लिए मजबूर कर देगी। वहीं, दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक ठंड का असर और तेज हो सकता है। क्रिसमस और नए साल के आसपास बिहार में सीजन की सबसे सर्द रातें देखने को मिल सकती हैं।
