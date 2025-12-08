8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

रहें सावधान! बिहार में इस दिन से हड्डियां गलाने वाली ठंड देगी दस्तक, 5 डिग्री तक गिरेगा तापमान

Bihar weather: 15 दिसंबर के बाद बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। कई जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है, जहां तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की उम्मीद है। फिलहाल 10 जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे आ गया है। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 08, 2025

Cold wave and dense fog warning issued by IMD

Cold wave and dense fog warning issued by IMD

Bihar Weather: बिहार में ठंड ने अब अपना असली तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही मौसम का मिज़ाज तेजी से बदल रहा है और अगले कुछ दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक, 15 दिसंबर के बाद राज्य के कई हिस्सों में शीतलहर की दस्तक हो सकती है। इस दौरान की जिलों में रात का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की आशंका जताई गई है, जिससे लोगों को हड्डियां कंपा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ सकता है।

पश्चिमी विक्षोभ ने बढ़ाई ठंड की रफ्तार

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर अब साफ तौर पर बिहार में भी दिखने लगा है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का सीधा प्रभाव मैदानी इलाकों की ठंडी हवाओं पर पड़ रहा है। बिहार में पछुआ हवा की रफ्तार बढ़ने से ठिठुरन और कड़ाके की सर्दी का एहसास कई गुना बढ़ गया है। दिन में धूप जरूर निकल रही है, लेकिन हवा की वजह से उसका असर बेअसर साबित हो रहा है।

सुबह-शाम कोहरा

राज्य के अधिकांश जिलों में सुबह और देर रात घना कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। कई इलाकों में विजिबिलिटी इतनी कम हो जा रही है कि वाहन चालकों के लिए सड़क पर चलना चुनौती बन गया है। खासकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, जमुई, बांका, पटना, गया, नवादा और औरंगाबाद में कोहरे का असर ज्यादा रहने का अनुमान है।

15 दिसंबर के बाद शीतलहर का अलर्ट

मौसम विभाग ने साफ संकेत दिया है कि 15 दिसंबर के बाद बिहार में शीतलहर का प्रकोप शुरू हो सकता है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। खासकर दक्षिण बिहार और पठारी इलाकों में ठंड का असर और तीखा रहने की संभावना है। दिन का अधिकतम तापमान भी सामान्य से नीचे 24 से 26 डिग्री के बीच रह सकता है।

19 जिलों में 10 डिग्री से नीचे गया पारा

बीते 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य के करीब 19 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास या उससे नीचे दर्ज किया गया है। सबसे कम तापमान भभुआ और आसपास के इलाकों में रिकॉर्ड किया गया है। पछुआ हवाओं की वजह से रात का तापमान और तेजी से गिर रहा है।

अब ठंड सिर्फ सुबह-शाम नहीं, दिन में भी सताएगी

अब तक बिहार में ठंड का असर ज्यादातर सुबह और रात तक सीमित था, लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं। 15 दिसंबर के बाद दिन में भी ठंडी हवा का असर बढ़ जाएगा। धूप निकलने के बावजूद ठंड का अहसास बना रहेगा। कपकपी छुड़ाने वाली ठंड अब लोगों को गर्म कपड़े पहनने के लिए मजबूर कर देगी। वहीं, दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक ठंड का असर और तेज हो सकता है। क्रिसमस और नए साल के आसपास बिहार में सीजन की सबसे सर्द रातें देखने को मिल सकती हैं।

ये भी पढ़ें

‘क्या अब इंसान की कोई कीमत नहीं?’ बिहार में बुलडोजर एक्शन पर भड़कीं मीसा भारती, तेजस्वी की विदेश यात्रा पर भी दिया बड़ा बयान
पटना
मीसा भारती

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Weather Forecast

मौसम समाचार

Published on:

08 Dec 2025 07:02 am

Hindi News / Bihar / Patna / रहें सावधान! बिहार में इस दिन से हड्डियां गलाने वाली ठंड देगी दस्तक, 5 डिग्री तक गिरेगा तापमान

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.